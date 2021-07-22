Первую в РФ группу по мониторингу цен на "борщевой набор" могут создать на Кубани

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, прибывшая на Кубань в рамках рабочей поездки, предложила создать в крае группу по мониторингу за ценообразованием "борщевого набора".

"Сейчас партия "Единая Россия" взялась за реализацию, а именно - снижение цены на "борщевой набор". (...) Я предложила на Кубани, первой из регионов, создать группу, которая состояла бы не только из чиновников, экспертов, представителей разных ведомств, а состояла бы из родителей, которые дадут актуальную информацию, где, что, почем. И вот эта обратная связь - это и есть тот регуляторный механизм, который должен учитываться при всех мерах поддержки", - сказала Кузнецова на встрече с многодетными родителями.

На состоявшемся в понедельник, 19 июля, совещании на площадке "Единой России" обсуждались меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора - моркови, лука, картофеля, свеклы и капусты.

По словам вице-спикера Госдумы, экс-министр сельского хозяйства Алексея Гордеева, наценка по картофелю составляет порядка 165%, по моркови - 350%, по капусте белокочанной - 215%. При этом, по мнению Гордеева, обосновать экономически такой рост цен по пути от поля до магазина невозможно.