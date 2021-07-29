Оборот Wildberries в I полугодии вырос на 70%

Квартальный оборот

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2021 года онлайн-ритейлер Wildberries увеличил оборот на 70% в годовом измерении, до 303 млрд рублей (оборот компании от продаж товаров и услуг покупателям и продавцам, с учетом возвратов).

Во II квартале оборот Wildberries достиг 163,6 млрд рублей, что стало максимальным квартальным значением для компании, предыдущий пик был зафиксирован в IV квартале 2020 года, отметил ритейлер. В апреле-июне 2020 года оборот компании составил 103,4 млрд рублей (рост в 2,2 раза). Таким образом, в апреле-июне 2021 года этот показатель вырос на 58,2%.

В первом полугодии рост продаж товаров в штуках составил 82%. Количество выполненных заказов за январь-июнь увеличилось на 139%, до 300,2 млн (количество заказов за весь 2020 год составило 323,8 млн). Среднее число заказов в сутки выросло с 1,5 млн в начале 2021 года до 2 млн к июню.

Самая высокая динамика продаж продавцов в первом полугодии отмечалась в категориях: крупная бытовая техника (+893% год к году), товары для взрослых 18+ (+436%), строительные материалы (+413%), садовый инвентарь (+354%), зоотовары (+266%), ювелирная бижутерия (+260%), автотовары (+250%).

Наибольшие объемы продаж продавцов были зафиксированы в категориях: одежда, обувь и аксессуары (135,8 млрд руб., +39% год к году), товары для дома и дачи (41,6 млрд руб., +125%), детские товары (41,5 млрд руб., +46%).

Количество продавцов на Wildberries по итогам шести месяцев увеличилось в 5,5 раза по сравнению с июнем прошлого года, до 234 тысяч (более 80% из них - представители малого и среднего бизнеса).

Число точек выдачи Wildberries (собственных и партнерских) за первое полугодие увеличилось на 25 тысяч, до 118 тысяч.

Количество зарегистрированных пользователей с начала года выросло на 6 млн, до 46 млн.