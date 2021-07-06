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Wildberries вышел на рынок Молдавии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что начал продажи в Молдавии. Молдавия стала 15-й страной присутствия компании.

Ранее в 2021 году Wildberries вышел на рынки США, Германии, Франции, Италии, а в 2020 году вышел в Польшу, Словакию, Израиль и другие страны.

В Молдавии покупателям доступно около 5,5 млн наименований товаров от 43 тысяч брендов (одежды, обуви и аксессуаров, товаров для красоты, игрушек, электроники, книг, канцтоваров, товаров для дома и др.).

Доставлять товары покупателям будут логистический партнеры ритейлера через 1200 партнерских точек выдачи или это будут делать курьеры.

По итогам 2020 года экспортные продажи Wildberries выросли на 95% - до 23,7 млрд рублей. Наиболее востребованными у зарубежных покупателей товарами стали одежда, обувь, косметика, парфюмерия и книги.

Wildberries Молдавия

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