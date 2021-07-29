МосБиржа намерена запустить утреннюю сессию на рынке акций в конце года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа уточнила срок запуска утренней сессии на рынке акций (7:00 - 10:00): планирует запустить торги в ноябре - декабре 2021 года, сообщил журналистам директор департамента рынка акций МосБиржи Борис Блохин.

"Мы делаем утреннюю сессию (на рынке акций - ИФ) в этом году. Она будет реализована, я думаю, фактически в конце года - это ноябрь или декабрь. Она также будет включать в себя основные российские акции из индекса МосБиржи, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и иностранные бумаги. Будем включать их поэтапно", - сказал он в ходе образовательного вебинара для прессы.

Как сообщалось, утренние торги на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов МосБиржа запустила с 1 марта. Таким образом, торги на этих рынках сейчас проводятся с 7:00 до 23:50 по Москве - длительность торгового дня выросла с 14 до 17 часов в сутки. Ранее торги на этих рынках стартовали в 10:00. Ликвидность по инструментам срочного, валютного рынков и рынка драгметаллов в утренние часы поддерживается маркетмейкерами.

С 22 июня 2020 года на рынке акций Московской биржи в дополнение к основной торговой сессии, которая проходит в период с 10:00 до 18:50, стала доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарно продолжительность торгов на рынке акций в день составляет 14 часов. Сейчас в вечернюю сессию торгуются российские ценные бумаги из состава индекса МосБиржи, а также иностранные акции, БПИФ и ETF.