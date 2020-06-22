Московская биржа с 22 июня запустит вечерние торги акциями российских компаний

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа с 22 июня запускает вечернюю сессию на фондовом рынке. Уже с вечера понедельника с 19:00 до 23:50 будут проходить торги 25 наиболее ликвидными акциями российских эмитентов из индекса МосБиржи.

Брокеры и торговая площадка ожидает, что в торгах будут участвовать частные инвесторы, число которых на бирже уже превышает 5 млн человек.

Торги будут проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов. Операции репо в период вечерней сессии не осуществляются.

На первом этапе к торгам будут допущены бумаги "Аэрофлота", "АЛРОСА", "Северстали", ФСК, "Газпрома", "Норникеля", "РусГидро", "ИнтерРАО", "ЛУКОЙЛа", "Магнита", самой "Мосбиржи", МТС, НЛМК, "НОВАТЭКа", "Полюса", "Полиметалла", "Роснефти", ВТБ, "Яндекса", а также обыкновенные акции и префы Сбербанка, "Сургутнефтегаза" и "Татнефти".

На втором этапе к торгам на вечерней сессии будут допущены остальные акции из индекса МосБиржи. К тому же рассматривается возможность допуска биржевых фондов (ETFs и БПИФов), торгуемых днем, а также акций иностранных эмитентов. Допуск к торгам облигаций и остальных ценных бумаг из основной сессии к торгам в вечернюю сессию не предполагается.

Московская биржа ожидает, что в течение полутора лет после запуска торгов акциями в вечернюю сессию совокупный оборот рынка акций биржи может вырасти на 10%. При этом доля объема торгов акциями в вечернюю сессию от всего оборота торгов долевыми бумагами может быть сопоставима с соответствующими показателями иностранных площадок и срочного и валютного рынка самой биржи (8-19%).

"Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками", - отмечали на бирже.

Опрошенные "Интерфаксом" брокеры считают, что вечерняя сессия будет пользоваться спросом в основном у частных инвесторов.

"В связи с ограниченным перечнем бумаг, не думаем, что обороты будут превышать несколько процентов от дневных объемов торгов на бирже. Однако в течение полугода ликвидность может значительно увеличиться, а перечень бумаг быть расширен", - полагает главный исполнительный директор компании "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

По словам руководителя управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса "Финама" Дмитрия Леснова, брокер видит значительный спрос со стороны своих клиентов: "Мы уверены, что клиенты "Финама" будут основными участниками вечерних торгов".

Вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов объясняет интерес ритейл-инвесторов к вечерним торгам тем, что это дает им возможность управлять своими инвестициями в более комфортном режиме, не отвлекаясь в течение основного рабочего дня. При этом Шеметов не ждет существенного перетока оборотов на вечернюю сессию, так как институциональные нерезиденты не захотят в неликвидный промежуток времени исполнять крупные заявки.

Заместитель генерального директора по электронной торговле, директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов компании "Открытие Брокер" Александр Дубров также сомневается, что иностранцы, за исключением небольших HFT-фирм, отслеживающих неэффективности, и маркет-мейкеров, проявят какой-то интерес к вечерней сессии. "Полагаю, что в среднем, после некоторого периода, можно ожидать оборота в 7-10% от дневного в ликвидных акциях. В периоды пиковой волатильности можем увидеть увеличение до 20-25%, но это скорее исключение", - считает он.

По прогнозу руководителя департамента интернет-брокера "БКС Брокер" Игоря Пимонова, через год оборот торгов акциями в вечернюю сессию может составить 5-10% от дневного. "При этом биржа обещает достаточную ликвидность за счет маркет-мейкеров, ведь на многие бумаги торгуются и фьючерсы также в вечернюю сессию, а также фьючерсы на индексы, и с вечерней сессией они будут торговаться синхронно по времени", - говорит он.

Работа брокеров не изменится, издержки вырастут

Старт вечерних торгов почти не отразится на работе брокеров, но издержки вырастут, показал опрос "Интерфакса".

По словам Потапова, в ВТБ будут введены дополнительные смены, однако биржа уже торгует до 23:55 МСК на валютном и срочном рынке, так что в качестве оборудования ничего не поменяется.

Леснов отмечает, что на график работы сотрудников "Финама" нововведение заметно не повлияет: "Мы и сейчас обеспечиваем нашим клиентам прямой доступ к торгам на зарубежных площадках с единого счета. Наши сервисы и служба дистанционной поддержки уже сейчас работают в режиме 24/7, поэтому каких-либо существенных дополнительных инвестиций в специалистов открытие вечерней сессии для нас не повлечет".

"Все оборудование и софт отличаются довольно гибкими настройками и могут быть перенастроены практически на любой график работы. При этом мы ожидаем, что положительный эффект для бизнеса будет заметным, и прогнозируем рост доходов после введения вечерней сессии", - говорит он.

В свою очередь Шеметов отмечает, что издержки брокерского бизнеса Сбербанка возрастут. "Но мы смотрим на это как на возможность не только предоставить доступ к инструментам фондового рынка Московской биржи, но и способ улучшить сервис для наших клиентов, предоставив доступ к ряду собственных инвестиционных продуктов и решений", - отмечает он.

Пимонов заявляет, что на режим работы сотрудников компании "БКС" введение вечерней сессии на "Мосбирже" сильно не повлияет. "Мы предоставляем доступы нашим клиентам к валютной секции, срочной секции ММВБ, "Санкт-Петербуржской бирже" и к международным площадкам, торги на которых также идут до ночи. Нам нужно было доработать только системы учета и подготовить торговые терминалы, и с точки зрения расходов это были относительно небольшие затраты. Считаем, что они достаточно быстро окупятся. Комиссии на вечерней сессии будут такие же, как и в основном режиме торгов, и мы надеемся, что выиграют в результате все: инвесторы получат удобный сервис, брокеры - клиентов, биржа - комиссии", - считает он.

Дубров сомневается, что в ближайшем будущем получаемая от сделок с акциями вечером комиссия брокером "Открытия" как-то компенсирует затраты на реализацию таких торгов. Среди основных статьей издержек он назвал вывод дополнительного персонала, который будет консультировать клиентов и принимать поручения на сделки с голоса. "Также мы отвлекли немалый ресурс IT и операционного блока с целью донастройки бизнес-процессов, ориентированных на торговлю вечером на фондовом рынке", - говорит он. При этом комиссии для клиентов брокер повышать не планирует.

"Наша работа, как брокера, с запуском вечерней сессии вообще никак не изменится. Торговая платформа, техническая и клиентская поддержки у нас уже давно работают в режиме 24 на 7, а работа сотрудников бэк-офиса автоматизирована и никак не привязана к длительности торговых сессий", - говорят в "Тинькофф".

"Думаю, что выиграют от вечерней сессии и трейдеры, и биржа, и брокеры. Рынок станет менее нервозным, потому что у клиентов трейдеров появится возможность оперативно закрыть убыточные позиции на спотовом рынке. Проигравшие тоже будут - это начинающие трейдеры, не следящие за психогигиеной. Если они ударятся в круглосуточную торговлю, то следствием может быть эмоциональное выгорание и депрессия. Это негативно скажется и на здоровье, и на результатах биржевой торговли", - говорит директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Для решения этих проблем надо развернуть правильную разъяснительную работу, считает он.

"Для того чтобы зарабатывать на биржевых операциях, не обязательно постоянно смотреть на биржевые котировки. Многие успешные инвесторы смотрят на котировки два раза в день - при открытии рынка и за 15 минут до закрытия. Исходя из того, как закрывается сессия, они принимают решение - открывать или нет новые позиции. Все же внутри дня много биржевого "шума", который часто мешает принять правильное торговое решение", - советует Верников.

По мнению Потапова, с точки зрения увеличения объемов торгов и, как следствие, комиссионного дохода выигрывают и брокеры, и Московская биржа. Для биржи это особенно актуально в свете обозначившегося перетока торговой активности на "Санкт-Петербургскую биржу", - отмечает он.