Мосбиржа поворачивается на Восток, расширяя торги на валютном и срочном рынке. Обзор.

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Утро трейдеров и инвесторов теперь начинается не с кофе: "Московская биржа" с понедельника запустила утреннюю сессию на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов. За три часа торгов - с 7:00 до 10:00 по московскому времени - было совершено 48 тыс. сделок с валютой на 24 млрд рублей и 84 тыс. сделок на срочном рынке на 33,4 млрд рублей. Профессиональные участники и сама биржа оценивают запуск утренней сессии как успешный, однако отмечают, что должен пройти еще достаточно длительный период адаптации, после которого инвесторы начнут более активно использовать возможности утренней торговли.

Три часа назад

Актуальность запуска утренних торгов биржа связывает с повышением интереса азиатских участников рынка, а также клиентов из Сибири и Дальнего Востока. К тому же, по мнению торговой площадки, участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы.

Раньше торги на этих рынках биржи начинались в 10:00 МСК и продолжались до 23:50 МСК. Благодаря запуску утренней сессии торговый день для инструментов этих рынков увеличился с 14 до 17 часов в сутки. Сейчас ликвидность по инструментам срочного, валютного рынков и рынка драгметаллов в утренние часы поддерживается маркетмейкерами. На валютном рынке утром также работает механизм ограничения агрессивных рыночных заявок: по основным валютным парам биржа ограничивает рыночные заявки при отклонении цены исполнения от лучшего спроса и предложения, доступного на момент подачи заявки, на 0,5%, по менее ликвидным валютам - на 1%.

Первые сделки в утренние часы заключили Азиатско-Тихоокеанский банк, Кошелев банк, Металлинвестбанк, банк "Приморье", Хакасский муниципальный банк, клиенты брокерских компаний "Алор брокер", "БКС Мир инвестиций", ВТБ, "Открытие брокер", "Финам", "Фридом финанс", а также компании реального сектора экономики - "Красцветмет" и "Полюс". Среди банков стран СНГ первым заключил сделку банк Эсхата (Таджикистан), а ЕАБР первым начал предоставлять ликвидность по паре "казахстанский тенге - российский рубль".

Валютный рынок

Как заявил в ходе пресс-конференции член правления - управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московской биржи" Игорь Марич, на валютном рынке клиенты начали заключать сделки с первых секунд. За первые минуты оборот на валютном рынке составил 1,5 млрд рублей.

"Сделки заключались с очень разными инструментами, причем речь идет и про основные валютные пары, "доллар-рубль", "евро-рубль", но первая сделка была заключена с парой "китайский юань - рубль", и заключил ее клиент "Алор брокера". На мой взгляд, это отражает еще одно важное направление развития рынка, в том числе ради которых мы запускали эти ранние торги. Мы считаем, что это даст дополнительный импульс развитию операций на бирже с инструментами валютных пар как раз с китайским юанем, с казахстанским тенге", - сказал он.

Заместитель генерального директора по активным операциям ИК "Велес Капитал" Евгений Шиленков также уверен в перспективности направления. "У нашей компании торговый оборот в первую утреннюю сессию валютной секции составил около $200 тыс. Первый день торгов - это своеобразная проба, по нему сложно судить об успешности инициативы в целом, но думаю, перспективы очень хорошие. Не исключено, что со временем и торги акциями будут начинаться с 7 утра, и это, конечно, вызовет интерес у трейдеров", - считает он.

Около 90% оборота клиентов ВТБ пришлось на пару "доллар-рубль", 9% - на "евро-рубль".

По словам старшего аналитика Альфа-банка Елизаветы Наумовой, примерно 5% клиентов банка совершали сделки на валютной секции, и еще около 5% совершили вход, однако были не активны. "Тем не менее, наличие спроса говорит об успехе и правильности шага об изменении времени начала торгов", - заключает она.

Начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин оценивает запуск утренней сессии как позитивный факт, однако предупреждает, что пока говорить о каких-то итогах рано: объем торгов еще небольшой. "В первую очередь, это позитивно для восточной части страны, где клиенты при конверсии смогут получить более качественный сервис и курс, так как раньше они могли рассчитывать только на внебиржевой рынок. Для других участников - это появление качественных котировок вместо не всегда корректного премаркета и возможное увеличение ликвидности на рынке за счет новых участников. В любом случае "Московская биржа" движется к торгам 24/5, что делает ее более конкурентоспособной", - отметил он.

Аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов верит, что объем торгов в утренние часы со временем возрастет, хотя и не сможет быть сопоставимым с торгами в основную сессию. Оборот торгов валютой в первые утренние часы составил всего 24 млрд рублей, что выглядит скромно, если сравнивать с объемом за минувшую пятницу только по паре "доллар-рубль", который составил 371 млрд рублей. При этом он отмечает, что, "учитывая масштабы России, изменение в режиме позволит инвесторам из Сибири и Дальнего Востока торговать в более удобное для них время, обеспечит рост общего объема торгов на "Московской бирже", а также даст возможность всем участникам более оперативно реагировать на события".

Срочный рынок

По данным биржи, оборот торгов в утренние часы на срочном рынке составил 33,4 млрд рублей. Это составляет примерно 6% от объема дневных торгов. Сделки совершали 13 тыс. клиентов.

"Мы видим, что вечерние торги - это больше про Запад, сейчас мы видим все больше интереса из Азии, где он проявляется в первую очередь на срочном рынке. Мы видим много потенциальных клиентов и много новых объемов оттуда. Неслучайно в первые утренние часы на срочном рынке наторговали больше 33 млрд рублей - это около 6% от дневного объема торгов. Это очень много, это на самом деле больше, чем мы рассчитывали", - сказал Марич.

По данным ВТБ, самыми популярными инструментами на срочном рынке у клиентов группы были фьючерс на доллар (SIH 1), на индекс РТС (RIH 1), на нефть (BRJ 1), на золото (GDH1).

"Итоги первого дня уже показывают, что этот сервис "Мосбиржи" будет востребован. Мы считаем, что в скором будущем торги будут возможны в режиме 24/5, а далее - 24/7. Растущий интерес к инвестициям и соответствующий запрос клиентов создают к этому предпосылки. Мы стремимся сделать так, чтобы у наших клиентов все рынки мира были под рукой в любой момент времени, сейчас они могут совершать сделки с 7 утра и до 2 часов ночи", - отмечает главный исполнительный директор компании "ВТБ Капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, по итогам первого дня с утренней сессией объемы торгов, конечно, оставляют желать лучшего, но ясно одно - это начало большого пути. Сама идея интереса участников рынка к утренней сессии основана на большом количестве часовых поясов в России и в удобстве доступа дальневосточных инвесторов к московским торгам. В этом смысле спрос на торговые инструменты, конечно, будет больше. "Что касается объемов торгов, то основной интерес 1 марта был сосредоточен в валютные парах, фьючерсах на нефть и фьючерсах на шесть наиболее ликвидных акций. Реальные объемы торгов станут понятны через какое-то время, как и масштаб интереса азиатских инвесторов к российским активам", - отмечает Абелев.

Тонкости тонкого рынка

"В вечерней допсессии пока больше логики, поскольку инвесторы в онлайне ориентируются на рынок США, а динамика инструментов на утренней сессии больше зависит уже от закрытия американских бирж предыдущего дня. Инвесторов и спекулянтов из Азии на российском рынке пока мало. Для "Мосбиржи" будет оптимальным расширить перечень валютных пар, что привлекло бы трейдеров, которые пользуются услугами Forex-брокеров, также интерес представляет увеличение числа торгуемых американских акций", - отметил один из трейдеров, попросивший не называть его имени.

Что касается самих брокеров, то тут может быть не все однозначно. Издержки от такой торговли могут перекрывать прибыль. Трудовой кодекс и 8-часовой рабочий день никто не отменял, поэтому компаниям придется нанимать новых людей для контроля над рисками, для технической поддержки клиентов. Проблем с рисками точно добавится: на тонком (малоликвидном) утреннем рынке могут и будут возникать малопредсказуемые скачки котировок, могут появиться моменты "неэффективности". Профессионалы рынка будут видеть эти моменты и обогащаться, а неопытные трейдеры, склонные все деньги вкладывать в один инструмент, проигрывать, считает собеседник "Интерфакса".