A hard day's night - Мосбиржа начала работать после работы. Обзор

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа в понедельник запустила вечерние (с 19:00 до 23:50 МСК) торги российскими акциями, сделав шаг в сторону международной практики в условиях растущей роли частных инвесторов. Именно они - главные выгодоприобретатели нового сервиса. Вечерние торги повысят привлекательность рынка в дальнейшем с учетом ожидаемого расширения списка инструментов и роста оборотов, полагают опрошенные "Интерфаксом" эксперты инвесткомпаний и банков. Для инфраструктуры фондового рынка новая нагрузка чревата и новыми издержками, но пока они не выглядят значительными.

Первые итоги

По итогам проведения первой вечерней сессии 22 июня было заключено 44,8 тыс. сделок, в торгах приняли участие 14 тыс. клиентов 53 банков и брокерских компаний. Совокупный объем торгов составил 2,1 млрд рублей, что составило порядка 3,3% от общего объема торгов за день.

Индекс дополнительной вечерней торговой сессии, получивший тикер "IMOEX2", вырос 22 июня на 0,4% - до 2769,02 пункта (начальное значение индекса составило 2763,74 пункта).

На первом этапе на вечерней сессии торгуются 25 ликвидных акций из списка индекса МосБиржи, а до конца года в список торгуемых инструментов войдут все акции из индекса МосБиржи (38 акций), а также 50 наиболее ликвидных иностранных акций из американского индекса S&P 500.

Введение "вечёрки" востребовано

По оценкам экспертов группы "Тинькофф" (входящий в нее банк - один из лидеров по числу клиентов, открывших ИИС), вечерние торги являются позитивной новостью для клиентов, предоставляющей новые возможности на рынке. Ожидается, что вечерняя сессия может добавить 5-10% к основному обороту Мосбиржи.

Главный исполнительный директор компании "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов полагает, что от появления дополнительной сессии выиграют клиенты, которые по ряду причин не могут совершать операции в течение рабочего дня. Возможность делать это в вечернее время увеличит число активных трейдеров. С точки зрения увеличения объёмов торгов и, как следствие, комиссионного дохода выигрывают и брокеры, и Московская биржа. Для Мосбиржи это особенно актуально в свете обозначившегося перетока торговой активности на Санкт-Петербургскую биржу.

Заместитель генерального директора по электронной торговле, директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов компании "Открытие Брокер" Александр Дубров считает, что иностранцы, за исключением небольших HFT-фирм, отслеживающих неэффективности, и маркет-мейкеров, вряд ли проявят какой-то интерес к вечерней сессии. В среднем, после некоторого периода, можно ожидать оборота в 7-10% от дневного в ликвидных акциях. В периоды пиковой волатильности можно будет увидеть увеличение до 20-25%, но это скорее будет исключением, полагает он.

Начальник отдела анализа финансовых рынков компании "КИТ Финанс Брокер" Анна Устинова считает, что пока рано делать выводы по поводу эффективности вечерней торговой сессии, но в дальнейшем для Московской биржи это нововведение окажет позитивное влияние. Вечерняя сессия увеличит количество сделок и, соответственно, суммарный объем комиссий. Для инвесторов первое впечатление оказалось пока скорее негативным. Из-за низкой ликвидности инвесторы столкнулись со всеми рисками "тонкого рынка" - спекулятивными сделками и высокими спредами. Кроме того, теперь за рынком надо следить с 10 утра и до ночи, что физически невозможно, поясняет аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, вечерние торги интересны абсолютно всем категориям клиентов, но в первую очередь алгоритмическим трейдерам, которым утренние "гэпы" значительно ухудшают картину. "Ждем возврата в родные пенаты многих спекулянтов, выбирающих сейчас американский рынок и "Санкт-Петербургскую биржу", где есть возможность отыгрывать движения поздно вечером. Что касается фондов, то подавляющее большинство из них совершает мало операций, заходят и выходят из позиций на основе фундаментальных факторов. Поэтому вечерние торги для них - это, скорее, дополнительная возможность успеть закрыть позицию при резком движении рынка, некая защита от обвального "гэпа" следующим утром. Это же во многом касается и нерезидентов", - считает аналитик.

Рост нагрузки и издержек небольшой

Большинство опрошенных "Интерфаксом" участников рынка не ожидают существенного роста издержек в связи с введением вечерней сессии.

"Наши издержки, безусловно, возрастут, но мы смотрим на это как на возможность не только предоставить доступ к инструментам фондового рынка Московской биржи, но и как способ улучшить сервис для наших клиентов, предоставив доступ к ряду собственных инвестиционных продуктов и решений", - сказал вице-президент Сбербанка, руководителя департамента глобальных рынков Андрей Шеметов.

По словам директора по инвестициям General Invest Фелипе Де Ла Роса, с введением вечерней сессии в акциях график работы компании останется прежним, поскольку "наш деск всегда работает до закрытия вечерней сессии срочного рынка Московской биржи". "Фактически мы и так работаем с клиентами круглосуточно, и для них ничего не поменяется - они смогут получить доступ и к торговле, и к инвестиционному консультированию во время вечерней сессии", - сказал он "Интерфаксу".

Инвесткомпания "Иволга Капитал", по словам ее гендиректора Андрея Хохрина, предоставляет клиентам аналитику до 19:00 МСК, техподдержка тоже пока ограничена временем основной сессии. "Брокерский регламент не обязывает компании предоставлять полный доступ к торговым терминалам до 23:50 МСК, но с учетом интереса клиентов, видимо, придется это сделать", - сказал он.

По словам заместителя руководителя управления продаж "Алор Брокера" Виктории Ситниковой, компания будет следить за развитием вечерних торгов и при необходимости вносить изменения в режим работы специалистов, задействованных в поддержке клиентов. "На первых торгах 22 июня активность операций на вечерней сессии была в целом невысокой, но около 5% от нашей активной клиентской базы протестировали новый режим торгов. В основном это были частные инвесторы", - отмечает эксперт.

Пресс-служба группы "Тинькофф" сообщает, что работа компании в качестве брокера с запуском вечерней сессии вообще никак не изменится. Торговая платформа, техническая и клиентская поддержки уже давно работают в режиме "24/7", а работа сотрудников бэк-офиса автоматизирована и никак не привязана к длительности торговых сессий. Любое расширение возможностей (от увеличения списка инструментов до увеличения времени доступности торгов) клиентами всегда приветствуется. Тарифы устроены так, что клиент платит только за фактически совершенные сделки, и само по себе внедрение вечерней сессии никак не повлияет на его издержки. В конечном итоге в выигрыше должны остаться все: инвесторы получат больше торговых возможностей, брокеры и биржа получат новую точку роста, фондовый рынок в целом станет доступнее и привлекательнее для частных инвесторов.

По словам руководителя управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрия Леснова, введение "вечёрки" потребовало определенных дополнительных настроек во внутренних процессах компании, все необходимые изменения уже завершены, все клиенты получили комфортные условия для торговли. На график работы сотрудников "Финама" "вечёрка" заметно не повлияет, так как компания давно обеспечивает клиентам прямой доступ к торгам на зарубежных площадках с единого счета. Сервисы и служба дистанционной поддержки работают в режиме 24/7, поэтому каких-либо существенных дополнительных инвестиций в специалистов вечерняя сессия не повлечет. По аналогичным причинам нет каких-либо существенных дополнительных издержек в части инфраструктуры: все оборудование и софт отличаются довольно гибкими настройками и могут быть перенастроены практически на любой график работы. При этом ожидается, что положительный эффект для бизнеса будет заметным, доходы компании будут увеличены после введения вечерней сессии, считает Леснов.

Как сообщил руководитель департамента интернет-брокера "БКС Брокер" Игорь Пимонов, на работе специалистов компании запуск вечерней сессии не сказался, "мы предоставляем доступ до всех режимов на Мосбирже (ФОРТС и СЭЛТ), которые и так работали до 23:50 МСК". "Также мы предоставляем доступ к "Санкт-Петербуржской бирже" и к иностранным торговым площадкам, которые работают и после полуночи. Работа специалистов не поменялась: вечером доступны сделки как через торговые системы, так и с голоса по телефону, техподдержка также работает", - отметил Пимонов.

"Мы предоставили доступ своим клиентам сразу с 22 июня, в основном в торговле в понедельник участвовали физлица. Также мы запустили онлайн-регистрацию клиентов на бирже - в первый день в вечернюю сессию было зарегистрировано более 170 наших новых клиентов", - сказал он "Интерфаксу".

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, запуск вечерней сессии не потребует серьезных изменений в работе компании, так как в вечернем режиме она работает давно - вечерняя сессия на срочном рынке довольно популярна. Получить консультации наших аналитиков будет можно, но вряд ли большому количеству клиентов это потребуется на вечерних торгах. Клиентов с большими средствами будет отпугивать ограниченная ликвидность, из-за которой они не смогут быстро закрыть позицию. А клиенты с небольшими средствами, как правило, с аналитиками не общаются. Чтобы почувствовать прибыль от операций, они вынуждены проводить краткосрочные и спекулятивные операции, а тут аналитическая поддержка бессильна - наши эксперты ориентированы на помощь в долгосрочных и среднесрочных инвестициях, отмечает Верников.

Дубров из "Открытие Брокера" отмечает, что некоторые затраты на реализацию вечерних торгов были, в первую очередь это коснулось необходимости ввода дополнительного персонала для консультаций клиентов и принятия поручений на сделки "с голоса". Также был привлечен немалый ресурс IT- и операционного блока с целью донастройки бизнес-процессов, ориентированных на торговлю вечером на фондовом рынке. Есть сомнения, что в ближайшем будущем получаемая с вечерних сделок с акциями комиссия как-то компенсирует эти затраты. Однако повышения комиссий для клиентов не планируется, все останется на прежнем уровне. Наибольшую выгоду получит Мосбиржа, так как все брокеры по-прежнему будут направлять клиентские потоки по российским бумагам на нее.

Охват участников рынка

По мнению Де Ла Роса из General Invest, в первое время ликвидность торгов на "вечерке" будет довольно низкой, однако само появление вечерней сессии является важным шагом в процессе развития биржевой торговли в России. Учитывая ожидаемую низкую ликвидность на первых парах, большую часть участников этих торгов составят частные инвесторы.

По оценке Хохрина из компании "Иволга Капитал", увеличение времени торгов в течение суток является безусловным "плюсом" для инвесторов, мир давно перешел на биржевую торговлю в почти круглосуточном режиме. Возможно, торговать ночью будет удобно западным участникам, особенно американским. В то же время, они требовательны к ликвидности, которая неизбежно будет ниже вне основной сессии. Так что "вечёрка" станет подспорьем в торговле для российских частных инвесторов.

В группе "Тинькофф" также полагают, что наибольшим спросом вечерняя сессия будет пользоваться именно у частных инвесторов, так как профессиональные и институциональные участники будут совершать большую часть торговых операций в основное рабочее время. Более того, частные инвесторы, которые ввиду своей занятости не имели возможности подавать торговые поручения в дневное время, теперь также получат доступ к торгам. Не стоит ожидать, что в первое время обороты вечерней сессии будут сопоставимы с дневными, но в дальнейшем влияние "вечёрки" на общий объем сделок на бирже должно оказаться значительным. Остается надеяться, что маркетмейкеры обеспечат на вечерних торгах достаточный уровень ликвидности для удовлетворения спроса со стороны частных инвесторов.

Потапов из ВТБ полагает, что вечерняя сессия будет пользоваться спросом, в особенности у частных инвесторов. В связи с ограниченным перечнем доступных для торговли бумаг обороты вряд ли превысят несколько процентов от дневных объемов торгов на бирже. Однако в течение полугода ликвидность может значительно увеличиться, а перечень бумаг будет расширен.

По словам Шеметова из Сбербанка, учитывая рост интереса розничных инвесторов к фондовому рынку и тот факт, что большинство частных инвесторов управляют своими инвестициями в свободное от работы время, появление вечерней сессии должно позитивно сказаться на большинстве участников рынка. Ввиду того, что существенная часть ликвидности в рабочее время предоставляется локальными институциональными участниками, существенного перетока оборотов на вечернюю сессию не ожидается, так как институциональные нерезиденты не захотят в неликвидный промежуток времени исполнять крупные заявки. Для розничного инвестора вечерняя сессия - это в первую очередь возможность управлять своими инвестициями в более комфортном режиме, не отвлекаясь в течение основного рабочего дня.

По мнению Леснова из "Финама", вечерняя сессия, безусловно, будет пользоваться популярностью как у российских, так и у иностранных инвесторов. Это расширит их торговые возможности, ведь отечественный рынок в определенной степени реагирует на события в Европе и за океаном, которые отыгрываются глобальным рынком уже после закрытия российских площадок. Спрос со стороны клиентов уже значителен, есть уверенность, что клиенты "Финама" будут основными участниками вечерних торгов. От вечерних торгов выиграют все, и ожидается, что активность будет возрастать, как это наблюдалось в период запуска срочной и валютной секций биржи. При росте ликвидности, безусловно, основными участниками будут как алгоритмические фонды, так и розничные инвесторы. По мере улучшения ситуации с ликвидностью ожидается рост интереса и со стороны нерезидентов.

Пимонов из "БКС Брокера" также полагает, что торги в вечернюю сессию будут востребованы частными инвесторами, которые могут после своей основной работы спокойно сесть, посмотреть, открыть счет, почитать и совершить сделку. Так как для них это не основной вид деятельности, то в вечернее время такая услуга будет востребованной. Комиссии на вечерней сессии будут такие же, как и в основном режиме торгов, и есть надежда, что выиграют в результате все: инвесторы получат удобный сервис, брокеры - клиентов, биржа - комиссии. В перспективе обороты на "вечёрке" могут вырасти до 7-10% от дневного оборота, считает он.

Антонов из "Алор Брокера" считает, что вечерние торги будут полезными для развития рынка ценных бумаг. "У нас как-то забывают, что Россия - это не только Москва, но еще и Дальний Восток, инвесторы которого из-за временной разницы оказались отрезаны от российского рынка акций. Думаем, что ликвидность будет нарастать с течением времени, на рынке будут появляться новые инвесторы или возвращаться на Мосбиржу те, кто ушел торговать в Америку из-за невозможности отыгрывать вечерние движения за океаном", - отмечает эксперт. Не исключено, что со временем оборот вечерних торгов будет занимать 30-50% от общего оборота Мосбиржи. Немаловажным фактором также станет то, что в результате введения вечерних торгов акциями значительно возрастет ликвидность срочного рынка, полагает Антонов.

По словам Верникова из "Церих Кэпитал Менеджмент", можно рассматривать вечерние торги российскими акциями на бирже как подготовку к торговле американскими бумагами из состава S&P 500, некий переходный период. Конечно, вечерняя сессия может привнести изменения в характер рынка. Клиентам будет выгоднее иметь в портфелях акции из состава 25 торгующихся в вечернее время, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств была возможность вечером закрыть позиции. Поэтому можно ожидать перетока определенной части средств инвесторов в акции "вечернего состава-25". Однако является ли это безусловным благом для российских инвесторов - вопрос спорный. Начинающие трейдеры не следят за "психогигиеной", многие из них начнут торговать и на дневной, и на вечерней сессиях, что может нанести ущерб здоровью. Кроме того, начинающим трейдерам лучше сосредоточится на инвестициях, а не уходить в область высоких рисков - спекуляций. А для инвестиций дневной сессии более чем достаточно. Крайне маловероятно, что вечерняя сессия будет популярна у нерезидентов, так как они могут реализовывать свои идеи через депозитарные расписки и на дневной сессии, а ограниченная ликвидность "вечёрки" их отпугнёт, считает Верников.