"СПБ биржа" начнет торги акциями Robinhood одновременно с Nasdaq

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" сообщила, что 29 июля начнет торги акциями Robinhood Markets, но не ранее старта торгов этими бумагами на бирже Nasdaq.

Торги и расчеты по сделкам с акциями Robinhood будут осуществляться в долларах США. Ценным бумагам присвоен тикер HOOD, минимальный лот - одна акция.

О планах Robinhood Markets, оператора платформы для торговли акциями, провести IPO стало известно в марте 2021 года.

28 июля компания сообщила, что провела размещение на $2,1 млрд, по нижней границе заявленного ценового диапазона. Robinhood и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн акций по цене $38 за бумагу. Ценовой диапазон IPO Robinhood был заявлен на уровне $38-42, и размещение бумаг по верхней границе этого диапазона дало бы компании оценку более чем в $36 млрд.

Robinhood Markets, Inc. - это американская компания, предоставляющая финансовые услуги, в частности, торги акциями и индексными фондами без комиссии через мобильное приложение. Приложение было запущено в 2015 году и получило огромную популярность среди поколения миллениалов. Приложение и сервисы компании задали новые стандарты в сфере брокерских услуг, в частности, ряд крупных брокеров США также принял решение об отмене комиссий за сделки, чтобы поддержать конкурентоспособность.

Основной клиентской массой Robinhood являются частные ритейловые клиенты, для около 50% из них приложение Robinhood стало первым опытом на рынке инвестиций. На конец июня число действующих аккаунтов на платформе Robinhood составляло порядка 22,5 млн при общей сумме клиентских активов более $100 млрд.

ПАО "СПБ биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1600 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.