Росрыболовство отозвало претензию к Норникелю о вреде биоресурсам

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Енисейское территориальное управление Росрыболовства отозвало претензию к "дочке" "Норникеля" "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) о возмещении вреда водным биоресурсам в результате разлива дизтоплива в мае прошлого года в Норильске, следует из письма Росрыболовства, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Интерфакс" направил запрос в Росрыболовство, получить комментарий пока не удалось.

Сумма претензии составляла 3,615 млрд рублей, которые "Норникелю" было предложено компенсировать. Размер вреда был рассчитан исходя из объема потери водных биоресурсов в размере 8,908 млн тонн. Мероприятия по восстановлению нарушенного состояния водных биоресурсов не учитывались. Определило размер ущерба Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Причиной снятия претензии, как следует из письма, послужил незначительный перерасчет объема вреда в натуральном выражении - до 8,888 млн тонн.

НТЭК, в свою очередь, считает, что расчет размера вреда не соответствует законодательству, в том числе методике Росрыболовства по исчисления ущерба водным биоресурсам. Несоответствие подтверждается также результатами исследований специализированных научных учреждений на эту тему, в которых оценка влияния разлива существенно отличается от расчетов ВНИРО, отметил глава НТЭК Сергей Липин в письме на имя руководителя теруправления Росрыболовства Андрея Голонопулоса, с которым также ознакомился "Интерфакс".

По результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых розливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн рублей. Размер вреда, рассчитанный исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино - 52,1 млн рублей.

НТЭК также подтвердила ранее выраженное намерение возместить вред в натуральной форме путем строительства трех рыборазводных заводов.