SEC вводит новые требования для компаний из КНР, планирующих IPO в США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребует раскрытия дополнительной информации китайскими компаниями, планирующими размещение акций в США, сообщил глава SEC Гэри Генслер.

Такое решение регулятор принял в связи с недавним ужесточением Пекином требований для китайских компаний, рассчитывающих получить листинг за рубежом, а также начатыми властями КНР проверками в отношении бизнеса, привлекавшего капитал через офшорные компании. Все это, по словам Генслера, может иметь последствия для американских инвесторов.

Китайским компаниям из ряда секторов не разрешено иметь зарубежных акционеров, и они не могут напрямую размещать акции за пределами КНР. Чтобы привлечь деньги за рубежом, многие компании используют структуру юридических лиц с переменным долевым участием (VIE), при которой компания, работающая в КНР, создает холдинговую компанию в другой юрисдикции, например, на Каймановых островах, для размещения акций.

Для американских инвесторов, участвующих в IPO подобных холдинговых компаний, возникают риски, связанные с их китайскими операционными структурами, отметил Генслер.

SEC потребует от китайских компаний объяснять инвесторам, что в ходе IPO они покупают акции холдинговой, а не операционной компании, а также предупреждать их о рисках, связанных с возможными действиями китайских властей, способных серьезно повлиять на финансовые показатели операционной компании.

Кроме того, SEC будет требовать от китайских компаний предоставления детальной финансовой информации для того, чтобы инвесторы могли понять взаимосвязь VIE и эмитента.

Помимо этого, всем китайским компаниям, пытающимся зарегистрировать IPO в SEC либо напрямую, либо через холдинговую компанию, необходимо будет публиковать информацию о том, получили ли они разрешение от Пекина на размещение акций в США, либо им было отказано в таком разрешении.

Все компании, планирующие разместить акции в США, первым делом подают соответствующую заявку SEC. Прежде чем регулятор признает заявку действительной, он должен убедиться, что эмитент раскрыл всю релевантную для потенциальных инвесторов информацию.