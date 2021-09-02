Alibaba обещала выделить $15,5 млрд на социальные нужды к 2025 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Alibaba Group Holding пообещала выделить около $15,5 млрд на поддержку социального равенства, присоединившись к ряду других крупных китайских компаний, откликнувшихся на призыв властей к содействию "общему процветанию", пишет The Wall Street Journal.

Газета напомнила, что некоторые китайские компании и бизнесмены огласились выделить миллиарды долларов на социальные и другие нужды, стремясь сохранить хорошие отношения с властями на фоне усиления контроля со стороны регуляторов.

Alibaba пообещала выделить 100 млрд юаней, или $15,48 млрд, к 2025 году на поддержку кампании Пекина, в основе которой лежит идея "общего процветания".

Ранее о планах компании сообщало китайское государственное издание Zhejiang News. В сообщении издания говорится, что денежные средства будут направлены на финансирование технологических инноваций, поддержку роста экономики и модернизации сельского хозяйства в менее развитых регионах, а также уменьшение цифрового разрыва между городскими и сельскими районами.

Alibaba также пообещала поддержать молодых предпринимателей и работников, относящихся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy), а также помочь уязвимым слоям населения.

Одна пятая от общей суммы будет направлена на развитие провинции Чжэцзян, где находится штаб-квартира компании, отмечается в сообщении.

Размер инвестиций, обещанных Alibaba, является существенным даже для компании такого масштаба, отмечает WSJ. Рыночная стоимость гиганта электронной торговли по состоянию на среду составляла около $461 млрд, по данным FactSet. Аналитики, опрошенные поставщиком данных, ожидают, что выручка компании в финансовом году, который завершится в марте 2022 года, составит около $143 млрд.

Котировки ADR Alibaba в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг растут на 1,5%.