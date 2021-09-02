Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Alibaba обещала выделить $15,5 млрд на социальные нужды к 2025 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Alibaba Group Holding пообещала выделить около $15,5 млрд на поддержку социального равенства, присоединившись к ряду других крупных китайских компаний, откликнувшихся на призыв властей к содействию "общему процветанию", пишет The Wall Street Journal.

Газета напомнила, что некоторые китайские компании и бизнесмены огласились выделить миллиарды долларов на социальные и другие нужды, стремясь сохранить хорошие отношения с властями на фоне усиления контроля со стороны регуляторов.

Alibaba пообещала выделить 100 млрд юаней, или $15,48 млрд, к 2025 году на поддержку кампании Пекина, в основе которой лежит идея "общего процветания".

Ранее о планах компании сообщало китайское государственное издание Zhejiang News. В сообщении издания говорится, что денежные средства будут направлены на финансирование технологических инноваций, поддержку роста экономики и модернизации сельского хозяйства в менее развитых регионах, а также уменьшение цифрового разрыва между городскими и сельскими районами.

Alibaba также пообещала поддержать молодых предпринимателей и работников, относящихся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy), а также помочь уязвимым слоям населения.

Одна пятая от общей суммы будет направлена на развитие провинции Чжэцзян, где находится штаб-квартира компании, отмечается в сообщении.

Размер инвестиций, обещанных Alibaba, является существенным даже для компании такого масштаба, отмечает WSJ. Рыночная стоимость гиганта электронной торговли по состоянию на среду составляла около $461 млрд, по данным FactSet. Аналитики, опрошенные поставщиком данных, ожидают, что выручка компании в финансовом году, который завершится в марте 2022 года, составит около $143 млрд.

Котировки ADR Alibaba в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг растут на 1,5%.

Alibaba Китай Чжэцзян

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ поднялся к новой вершине 4000 пунктов по индексу МосБиржи

ЦБ убрал точные даты публикации комментариев по инфляции из графика

Активность розничных инвесторов на рынке акций РФ усилилась к концу лета

"Газпром" снова занял первое место по капитализации в России

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Крымская "Солнечная долина" наладила выпуск игристых вин

Крымская "Солнечная долина" наладила выпуск игристых вин

Международные резервы России за неделю выросли до нового абсолютного максимума

Международные резервы России за неделю выросли до нового абсолютного максимума
Восточный экономический форум - 2021

Путин заявил о нехватке врачей на Дальнем Востоке

Восточный экономический форум - 2021

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');