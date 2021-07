Китай ужесточит требования для компаний, наметивших листинг за границей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Китае ужесточат требования для компаний, планирующих листинг за рубежом, а также изменят процесс одобрения IPO, что, вероятно, затруднит привлечение китайским бизнесом средств за счет продажи акций в США. Об этом сообщает "Синьхуа".

По его сведениям, в Пекине рассчитывают на активизацию сотрудничества китайских и зарубежных регуляторов.

Кроме того, правительство КНР изменит законы и регламенты, касающиеся "безопасности данных, трансграничного перемещения данных и управления конфиденциальными данными".

Новые требования вводятся "в контексте серьезного изменения экономической и финансовой среды", а также растущего беззакония на рынках капитала, которое серьезно осложнило регулятивный контроль, - объяснили в правительстве страны.

За последние несколько дней Управление по вопросам киберпространства КНР начало проверку, по крайней мере, трех китайских компаний, имеющих листинг в США - Didi Global Inc., Full Truck Alliance Co. и Kanzhun Ltd. Главный интернет-регулятор КНР заявил, что проверки инициированы с целью предотвращения рисков для безопасности данных, обеспечения национальной безопасности и защиты государственных интересов.