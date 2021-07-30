Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне общемировой коррекции после роста на новостях о решениях Федрезерва США по монетарной политике; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,7%, при этом подросли акции ВТБ на фоне сильного финотчета за второй квартал.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3792,95 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1627,93 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 73,4 рубля (+0,25 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-1,6%), расписки Ozon (-1,3%), бумаги "Норникеля" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,6%), акции Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), банка ВТБ (+0,2%), Московской биржи (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

ВТБ в апреле-июне побил рекорд первого квартала по чистой прибыли, заработав 85,5 млрд рублей по МСФО благодаря росту доходов от основной деятельности и снижению отчислений в резервы, свидетельствует отчетность госбанка. Финансовый результат превзошел ожидания аналитиков: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал 75,3 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале.

В целом за первое полугодие чистая прибыль ВТБ составила 170,6 млрд рублей, показав прирост в 4 раза год к году.

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо негативный, российские индексы могут просесть утром на 0,5%.

Индексы Азии снижаются, в Японии растет тревожность из-за роста заболеваемости COVID-19, а в Китае инвесторы опасаются новых регулятивных мер правительства против IT-сектора. Аналитики Morgan Stanley полагают, что заявлений китайской прессы о привлекательности китайских акций явно недостаточно, чтобы перегружать ими свой портфель. Риски дальнейшего давления на компании и возможных ограничений на иностранные инвестиции пока перевешивают.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также полагает, что с учетом заметного ухудшения внешнего фона в пятницу индекс МосБиржи не сможет продолжить рост и будет тяготеть к уровню 3750 пунктов.

Накануне рынки отыграли ростом итоги заседания Федрезерва, который заявил, что не склонен переходить к ужесточению денежно-кредитной политики в ближайшее время. Уверенность в сохранении стимулирующей политики Федрезерва подкрепилась оказавшейся чуть хуже ожиданий статистикой по ВВП США за второй квартал. В центре внимания инвесторов в пятницу финансовая отчетность ВТБ за второй квартал.

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-0,4%, индикаторы Dow Jones (+0,4%) и S&P 500 (+0,4%) коснулись сессионных рекордов, несмотря на данные, указывающие на замедление темпов восстановления американской экономики.

Оптимизм инвесторов относительно сезона корпоративной отчетности в США и обещания Федрезерва США придерживаться мягкой монетарной политики перевешивает риски, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом, пишет Trading Economics.

В США в четверг вышла слабая статистика, говорящая в пользу продолжения стимулирующих мер Федрезерва. Так, ВВП США во втором квартале вырос на 6,5%, при прогнозах роста на 8,5-9,1% в годовом выражении. Рост ВВП в первом квартале на 6,4% была пересмотрен с понижением до 6,3%.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 24 тыс. и составило 400 тыс., тогда как ожидалось 380 тыс. заявок. Сокращение числа заявок говорит о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" пока не оказывает существенного негативного влияния на экономику, отмечает MarketWatch.

Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19, и центробанк не намерен спешить со сворачиванием стимулов.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,8% и достиг минимума за 29 месяцев, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,9%) из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта".

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают в пятницу японские СМИ. Три из них выявлены у спортсменов.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу также корректируются после роста накануне; цена нефти Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $75,54 за баррель (-0,7% и +1,8% в четверг), сентябрьская цена WTI - $73,25 за баррель (-0,5% и +1,7% накануне).

Срок действия сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подешевели в пятницу до $74,68 за баррель (-0,6%).

Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, пишет Trading Economics. Поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США.