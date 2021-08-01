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"Газпром" сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Сократились поставки по газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу

"Газпром" сократил закачку газа в подземные хранилища Европы
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" с субботы 31 июля сократил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Снизилась закачка в крупнейшие используемые "Газпромом" хранилища Европы - в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

При этом обычно в выходные дни закачка традиционно растет, так как снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс для направления газа в хранилища.

Одновременно сократились поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ) - с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки) в воскресенье, свидетельствуют данные германского транзитного оператора Gascade.

После холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд куб. м) "Газпрому" предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Хранилища опустошены повсеместно, в том числе в Европе, но заполнение российских ПХГ для компании является главным приоритетом. И хотя потребность газа для закачки в ПХГ в 2021 году на 16 млрд куб. м больше, чем в 2019 году, план добычи газа на 2021 год в зоне Единой системы газоснабжения предусматривается не выше, а даже немного ниже 2019 года. Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно как о хранилищах в Европе.

Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов газа после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже перевалили за $500 за тысячу кубометров.

Газпром Польша

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