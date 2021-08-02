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"Трансконтейнер" купит 9700 контейнеров с поставкой через порты Китая

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Трансконтейнер" объявил открытый конкурс на поставку 9700 штук 20- и 40-футовых контейнеров, следует из данных системы "Интерфакс-Маркер".

Закупка разбита на 14 лотов с суммарной стартовой ценой контракта $54,33 млн. Таким образом, начальная стоимость договора составляет 3 976,6 млн рублей в эквиваленте (по курсу на 30 июля 73,19 рубля/$1).

Одним из условий конкурса является то, что победитель обязан поставить контейнеры сразу по всем лотам, то есть лоты неделимы. При этом техническая инспекция и осмотр изготовленных контейнеров состоится на заводе-изготовителе или в согласованном сторонами контейнерном терминале "в одном из следующих городов Китая: Шанхай, Нинбо, Циндао, Тяньцзинь, Далянь".

Затем закупленные контейнеры должны быть поставлены на станции Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД) в Приморском и Забайкальском краях не позднее ноября 2021 года.

"Трансконтейнер" - крупный российский контейнерный оператор. На начало 2021 года база активов компании состояла из более чем 34 тысяч фитинговых платформ, почти 88 тысяч крупнотоннажных контейнеров, порядка 40 собственных терминалов в России, а также из автомобильной и погрузочной техники.

Трансконтейнер ДВЖД Приморье Забайкалье Китай

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