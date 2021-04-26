Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:39Заразились
на 25.04В России 4 762 569+8 780В мире 146 836 524+374 873

"Трансконтейнер" сможет привлечь в Сбербанке до 45 млрд руб. с плавающей ставкой

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" подписало со Сбербанком договор об открытии кредитной линии с лимитом 45 млрд руб., следует из сообщения железнодорожного оператора.

Контракт датирован 23 апреля. Средства привлекаются на срок до 09 июня 2027 г. включительно. Стоимость обслуживания - плавающая, в пределах "ключевой ставки Банка России + 2% годовых". Проценты уплачиваются ежеквартально.

Максимальная цена договора - почти 60,8 млрд руб. Это 58,7% от стоимости активов оператора по состоянию на конец I квартала 2021 г. (103,55 млрд руб.).

"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ фитинговый железнодорожный оператор РФ. Эксплуатирует около 88 тыс. крупнотоннажных контейнеров, порядка 34 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, около 400 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единиц погрузочной техники (на сайте данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2020 г.). Компания имеет сеть из 38 собственных и трех совместных терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").

Трансконтейнер Сбербанк

Новости

Нефть подешевела на опасениях из-за пандемии и ожиданиях встречи ОПЕК+

Рубль утром умеренно ослабел к доллару и евро вслед за нефтью

Экономический кризис

Доля туризма в мировом ВВП в 2020 году снизилась вдвое

"СИБУР" и "ТАИФ" объединяют нефтегазохимический бизнес. Обобщение

"СИБУР" и "ТАИФ" объединяют нефтегазохимический бизнес. Обобщение

Цена палладия превысила $2900 за унцию и достигла рекорда

"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

В Элисте заявили о попытке захватить нефтяные месторождения

В Х5 сменится финансовый директор

Генпрокуратура Нидерландов рекомендовала не отменять выплату $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');