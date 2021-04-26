"Трансконтейнер" сможет привлечь в Сбербанке до 45 млрд руб. с плавающей ставкой

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" подписало со Сбербанком договор об открытии кредитной линии с лимитом 45 млрд руб., следует из сообщения железнодорожного оператора.

Контракт датирован 23 апреля. Средства привлекаются на срок до 09 июня 2027 г. включительно. Стоимость обслуживания - плавающая, в пределах "ключевой ставки Банка России + 2% годовых". Проценты уплачиваются ежеквартально.

Максимальная цена договора - почти 60,8 млрд руб. Это 58,7% от стоимости активов оператора по состоянию на конец I квартала 2021 г. (103,55 млрд руб.).

"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ фитинговый железнодорожный оператор РФ. Эксплуатирует около 88 тыс. крупнотоннажных контейнеров, порядка 34 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, около 400 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единиц погрузочной техники (на сайте данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2020 г.). Компания имеет сеть из 38 собственных и трех совместных терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").