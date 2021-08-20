ФГК решила продать на торгах около 5 тысяч крытых вагонов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная грузовая компания" - продает крытые вагоны.

"ФГК полностью выходит из сегмента: 20 августа может быть опубликовано объявление о продаже, 23 сентября должны пройти торги", - пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. В операторе газете подтвердили информацию.

"Федеральная грузовая" разослала предложения 45 потенциально заинтересованным компаниям, выразили интерес и игроки вне списка, отмечает издание.

В общей сложности компания намерена продать около 5 тыс. средне- и большекубовых крытых вагонов, причем относительно новых, с оставшимся средним сроком службы большей части в 23 года. Начальная цена - 10,1 млрд руб. - определена на основе независимой оценки, согласно заключению консультантов KPMG.

Оставшиеся 200 малокубовых вагонов будут списаны по сроку службы до 2025 года.

Представитель ФГК пояснил "Коммерсанту", что решение о выходе из сегмента связано не с негативной оценкой перспектив, а с тем, что уровень присутствия самой компании в нем стал недостаточным с точки зрения ее стратегии.

У большинства операторов "фокусированная" модель, которая опирается на обслуживание нескольких опорных клиентов по сервисным контрактам. У "Федеральной грузовой" же модель "сетевая", когда за счет высокой доли в определенных сегментах компания может оказывать услуги с широким географическим разбросом и в том числе выполнять социальную функцию, заявил генеральный директор ФГК Виктор Воронович, слова которого приводит газета.

Сейчас доля оператора в сегменте полувагонов - 17%, универсальных платформ - 20%. В крытых вагонах компания ранее занимала более 25%, но после списаний и возврата арендованного парка осталось всего 9%, уточняет издание.

"Для обычного коммерческого оператора 5 тыс. вагонов - хороший актив. Однако нам этот объем не дает оставаться в привычной стратегии сетевого оператора, для такой модели нужно не менее 15 тыс. вагонов. Чтобы в режиме "скорой помощи" закрывать потребности клиентов, логистика требует постоянно иметь значительно больший парк, чем требуется для фактического вывоза этих объемов грузов", - отметил Воронович.

По его словам, компания встала перед выбором: либо возвращаться к модели с парком в 15 тыс. крытых вагонов и отвлечь ресурсы от более приоритетных сегментов полувагонов и платформ, либо отказаться от крытых вагонов. В итоге ФГК сосредоточится на универсальном парке. Полученные от сделки средства планируется направить на финансирование текущей инвестиционной программы и выкуп вагонов из лизинга, пишет издание.

Также у компании есть намерения по закупке платформ нового типа, которые она разрабатывает совместно с "Синарой": это скоростной подвижной состав на пассажирской тележке для контейнерных перевозок на скорости 140 км/ч, добавляет "Коммерсантъ". Предполагается формировать из них отдельный поезд для перевозок грузов с высокой добавленной стоимостью, который будет следовать в графике пассажирских поездов между Дальним Востоком и европейской частью РФ.

В 2021 году в планах компании - закупка 41 платформы, далее - еще 700-800, чтобы обеспечить ежедневное курсирование одного поезда Владивосток-Брест на 41 платформу и встречного аналогичного состава со временем в пути 7-8 суток. Представитель "Федеральной грузовой" пояснил газете, что с точки зрения оборачиваемости, цены и доходности это сопоставимо с закупкой 4 тыс. крытых вагонов.