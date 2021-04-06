Путин поинтересовался, можно ли для загрузки "профицитных" полувагонов возить в них контейнеры

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым поинтересовался, можно ли возить контейнеры в полувагонах для загрузки последних в условиях их профицита.

"Можно туда контейнеры ставить, когда назад (после выгрузки - ИФ) едут?", - спросил он главу компании. "В советское время так делали. "Порожняк"-то (пустой подвижной состав - ИФ) гонять зачем?", - добавил он.

"Эта дискуссия открыта. Мы с коллегами стараемся на него сейчас ответить, чтобы не ущемить операторов, поскольку у одних больше полувагонов, у других – фитинговые платформы", - сообщил Белозеров. "И, соответственно, это зависит от тарифной нагрузки", - отметил он. "Мы сейчас обсуждаем (тему - ИФ) на площадке правительства. Я думаю, что мы этот вопрос доведем до конца", - пообещал глава компании.

При этом он обратил внимание главы государства на обратную тенденцию – перевозки массовых грузов в контейнерах. "Даже уголь в прошлом году повезли в контейнерах с открытым верхом. Появились преимущества: мы везем через границу с Китаем, и не нужно выгружать, перегружать в другой вагон. Можно просто переставить контейнер (на подвижной состав с более узкой шириной колесных пар - ИФ), он движется дальше. Это гораздо удобнее и времени занимает намного меньше", - отметил Белозеров.

Возить контейнеры по железной дороге только на фитинговых вагонах-платформах в РФ разрешено с декабря 2014 г. (в связи с тем, что способы размещения и крепления груза не обеспечивают сохранность вагонов и контейнеров). Между тем, с тех пор в отрасли постоянно поднимался вопрос возврата к перевозкам и в полувагонах. Еще в 2018 г. его обозначал на одной из профильных конференций первый замглавы "Новой перевозочной компании" группы Globaltrans Вячеслав Станиславский, хотя и несколько в другом контексте.

"Пропускных способностей не хватает. Возникает вопрос: почему бы нам, как в былые времена, контейнер на Дальнем Востоке не грузить в полувагон, освободив несколько "ниток" графика?" - говорил он, пообещав, что Союз операторов ж/д транспорта (объединяет крупнейших владельцев грузовых вагонов) подготовит соответствующее обращение на имя Белозерова.

Инициатива Лисина

В июне 2020 г. вернуться к практике перевозок контейнеров в полувагонах предложил бизнесмен Владимир Лисин, владелец одного из крупнейших в РФ операторов полувагонов - "Первой грузовой компании". Идею он мотивировал тем, что существенная часть этого подвижного состава не задействована в перевозках при "сильном профиците".

Белозеров тогда назвал инициативу "интересным предложением" и "хорошей антикризисной мерой", предложив проработать вопрос с министерством транспорта РФ. "На 99% поддерживаем. Нам нужно понять, может быть, какие-то нюансы - прописать дополнительно. А так - идея хорошая", - отмечал топ-менеджер. Курирующий транспортную отрасль первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в этой связи попросил Лисина написать официальное письмо, по итогам которого выразил готовность дать поручение Минтрансу на проработку темы с РЖД.

Фитинговые операторы против

Ожидаемо против выступили фитинговые операторы. Главы крупнейших компаний сегмента - ПАО "Трансконтейнер", Global Ports и их совладельца - группы "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома", а также транспортного холдинга FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") Зиявудина Магомедова и его партнеров – попросили Белозерова сохранить ограничения, выразив мнение, что их отмена приведут к ущербу для отрасли и росту нагрузки на инфраструктуру железнодорожной монополии.

В июле тему прокомментировал замглавы РЖД Алексей Шило, отметив, что "Российские железные дороги" не ждут массового оттока контейнеров с сервисов фитинговых операторов в случае снятия "полувагонного" запрета. "Мы посмотрели, как эти перевозки осуществлялись в 2010-х гг. - еще до официального запрета. Лишь 2% возилось в полувагонах, и по годам (эта доля - ИФ) не менялась – 1,8-2,1% – вот примерно так", - заявлял он.

Позднее он заявлял, что "Российские железные дороги" считают возможным вернуться к перевозкам контейнеров в полувагонах на малодеятельных участках либо для оптимизации логистики промышленных предприятий. В то же время он подчеркнул, что предварительно для этого нужно разработать и опробовать схему перевозки контейнера в полувагоне, "которая была бы всеми признана и была бы безопасной".

Технология с пневмопакетами

"Мы не на пустом месте в 2014 г. запретили перевозку контейнеров в полувагонах, потому что те схемы, которые использовались, приводили к повреждению вагона и контейнера. Цель – этого избежать", - говорил топ-менеджер. "(Приемлемая - ИФ) схема есть. Мы используем там новые средства крепления, которых не было в 2014 г., в частности, пневмооболочки. По нашей идее, контейнер должен быть туго зажат внутри контура полувагона, чтобы никуда не мог сместиться: пневмопакеты поставили, их надули, контейнер в таком состоянии будет ехать", - заявлял замглавы монополии.

Но для запуска этой технологии должны пройти испытания, "чтобы все согласились" с ней. "Эти испытания не завершены пока. Сроки не регламентированы. Определенное количество поездок нужно будет сделать, нужно провести тест на соударение", - заявлял Шило в октябре.

При этом топ-менеджер напоминал, что "Российские железные дороги" продолжают международные перевозки контейнеров в полувагонах. "Получаем их из-за рубежа и везем по своей территории в рамках СНГ. Например, из Прибалтики в московский регион. Из Казахстана - в Поволжье и так далее. В соседних странах не запрещено это делать, и мы им запретить не можем: наш внутренний локальный документ не является для них основанием", - говорил замглавы РЖД.