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Brent подешевела до $73,48 за баррель

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение на торгах в понедельник, теряют более 2,5%. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение штамма коронавируса "дельта" в странах Азии, включая Китай, ослабит восстановление экономики региона и спрос на сырье.

К 18:00 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,93 (2,56%), до $73,48 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,12 (2,87%), до $71,83 за баррель, что на $2,12 (2,87%).

За прошлую неделю цены на Brent и WTI выросли соответственно на 3% и 2,6%, в июле - на 1,6% и 0,7%.

Статданные по экономике КНР, опубликованные в минувшие выходные, подтвердили опасения экспертов. По данным Государственного статистического управления (ГСУ) Китая, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в июле опустился до минимальной отметки с февраля 2020 года - 50,4 пункта по сравнению с 50,9 пункта в июне. Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса до 50,8 пункта.

"Есть опасения, что ухудшение PMI является результатом COVID-19", - отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер.

"Нефть несколько откатилась назад на фоне слабых статданных из Китая, а также сохраняющихся опасений в отношении распространения штамма "дельта", - сказал Bloomberg аналитик Saxo Bank A/S Оле Хансен. - Риски, которые может нести "дельта" для спроса на нефть, в настоящее время компенсируют опасения трейдеров, связанные с потенциальным дефицитом поставок сырья на мировой рынок".

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Brent WTI Китай коронавирус Азия

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