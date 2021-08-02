Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу распространения коронавируса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок теряют около 1% в ходе торгов в понедельник после роста по итогам предыдущих торгов.

Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения коронавируса на фоне сообщений по поводу роста числа заражений в Китае и ряде регионов Северо-Восточной Азии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени в понедельник составила $74,63 за баррель, что на $0,78 (1,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,31 (0,4%) - до $75,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени до $73,28 за баррель, что на $0,67 (0,91%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,33 (0,5%) - до $73,95 за баррель.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае

За минувшее воскресенье число новых случаев заражения COVID-19 внутри Китая, несмотря на меры властей, выросло на 55, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР. По его информации, в субботу было выявлено 53 таких случаев.

Всего за воскресенье число инфицированных в Китае выросло на 98 человек, 43 из них прибыли из-за рубежа.

Заразившиеся внутри страны зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Хэнань, Хайнань, Юньнань и в Пекине. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают с распространением штамма "дельта".

Власти Нанкина с населением более 9,3 млн поместили в режим изоляции сотни тысяч человек. Как сообщил в воскресенье телеканал Channel News Asia, власти КНР в попытках справиться с новой вспышкой COVID-19, источником которой стали рабочие аэропорта Нанкина, проверяют на возможное наличие коронавируса миллионы жителей страны.

"За выходные появилось больше разочаровывающих новостей по поводу распространения штамма "дельта", - сказала главный исполнительный директор Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

"Особенно тревожащим для нефтяных рынков является рост числа заражений в Китае. Это второй по величине потребитель нефти в мире, и до сих пор на протяжении нескольких месяцев стране удавалось удерживать ситуацию с COVID-19 под контролем", - отметила эксперт.

Локдауны были также объявлены в Австралии, Таиланде и на Филиппинах.