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Brent подешевела до $71,66 за баррель

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Во вторник котировки нефти продолжают снижаться после падения более чем на 3% днем ранее.

К 16:42 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,23 (1,69%), до $71,66 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи на $1,43 (2,01%), до $69,83 за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу последствий распространения нового штамма коронавируса "дельта" в странах Азии, включая Китай. Инвесторы опасаются, что это вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на сырье.

"Распространение штамма "дельта" сдерживает нефтяной рынок, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. - Кажется, потребление нефти в Азии начало ослабляться, и рынок, вероятно, будет консолидироваться до тех пор, пока у трейдеров не будет более четкой картины спроса".

Власти Индонезии, являющейся крупнейшим потребителем бензина в Азии, сообщили в понедельник о продлении карантинных ограничений в ряде регионов до 9 августа из-за высокой заболеваемости COVID-19. За период с 3 по 25 июля - первой волны карантинных мер, введенных в стране после появления штамма "дельта", - Индонезия сократила импорт бензина почти на четверть, сообщает Bloomberg.

Brent WTI Китй Индонезия коронавирус

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