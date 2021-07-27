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МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,4% с 3,8%, ожидавшихся им в апреле, и 3%, прогнозировавшихся в январе.

Одновременно с этим он более пессимистично, чем раньше, оценил рост в 2022 году - 3,1% вместо 3,8%.

Оценка роста мировой экономики в текущем году осталась неизменной - 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%). Такой прогноз приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ во вторник.

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Прогноз МВФ по росту российской экономики в 2021 году попадает в диапазон последней оценки ЦБ РФ, который недавно повысил ее до 4,0-4,5% с 3,0-4,0%, одновременно понизив на 2022 год - до 2,0-3,0% с 2,5-3,5%. На этом фоне июльский прогноз Минэкономразвития выглядит более осторожным - 3,8%, хотя министерство и повысило его с 2,9%. В 2022 году оно ждет рост на 3,2%.

Рост мировой экономики в 2022 году, по мнению фонда, составит 4,9%, что на 0,5 процентного пункта (п.п.) превышает апрельские ожидания.

МВФ понизил прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году до 6,3% с 6,7%, в 2022 году повысил на 0,2 п.п., до 5,2%.

Экономика Китая, по мнению фонда, в текущем году вырастет на 8,1% (предыдущая оценка - 8,4%), в 2022 году - на 5,7% (5,6%).

Фонд существенно пересмотрел свою оценку роста ВВП Индии - если с октября прошлого года он неизменно улучшал свой прогноз, то сейчас существенно снизил - на 3 п.п., до 9,5%, но при этом улучшил на 1,6 п.п. прогноз 2022 года - до 8,5%.

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Бразильская экономика, по оценке МВФ, вырастет на 5,3% (было 3,7%), в 2022 году - на 1,9% (было 2,6%).

Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году улучшен на 0,5 процентного пункта - до 5,6%, в 2022 году ожидается рост на 4,4% (было 3,6%).

Подъем американской экономики в 2021 году ускорится до 7% (предыдущий прогноз - 6,4%), в 2022 году он составит 4,9% (апрельский - 3,5%).

Оценка роста экономики стран еврозоны повышена до 4,6% с 4,4%, в 2022 году ожидается 4,3% вместо 3,8%.

Фонд также улучшил прогноз роста ВВП Италии в 2021 году - 4,9% вместо 4,2%, рост на 4,2% ожидает в 2022 году. Прогноз для Испании на текущий год снижен на 0,2 п.п. - до 6,2%, но повышен на следующий год - на 1,1 п.п., до 5,8%; прогноз для Германии не изменился - 3,6% (на 2022 год повышен на 0,7 п.п. - до 4,1%), для Франции сохранена прежняя оценка на оба года - 5,8% и 4,2%.

Существенно улучшен прогноз роста экономики Великобритании в 2021 году - на 1,7 п.п., до 7%, несколько снижен на 2022 год - 4,8% вместо 5,1%. ВВП Японии, как ожидается, вырастет в текущем году на 2,8% (было 3,3%), в 2022 году - на 3% (было 2,5%).

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