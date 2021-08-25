Власти Москвы допустили, что в 2021 году больше не будут выходить на рынок заимствований

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бюджет Москвы наполняется неплохими темпами, столица рассматривает возможность больше не выходить на рынок заимствований до конца года, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Достаточно неплохо идет наполнение бюджета. Возможно, что даже мы уже в этом году остановимся на тех 115 млрд (руб. - ИФ), которые заимствовали. И на этом прекратим заимствования в этом году", - сказал Собянин в интервью телеканалу "ТВ-Центр".

Москва в апреле 2021 года впервые после многолетнего перерыва провела аукцион по размещению первого транша объемом 35 млрд руб. трехлетнего выпуска облигаций 72-й серии номинальным объемом 70 млрд руб. Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, доходность составила 6,73% годовых. Объем спроса в 2,3 раза превысил объем предложения.

Кроме того, 27 мая правительство Москвы разместило выпуск "зеленых" облигаций города 74-й серии объемом 70 млрд руб. по ставке в размере 7,38% годовых.

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд руб. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд руб. с погашением в 2022 году.

В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд руб., разместив облигации на 40 млрд руб., но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд руб.