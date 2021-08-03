Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Япония Сербия РоссияПодробнее

ЦБ в октябре рассмотрит заявки от потенциальных интересантов на бизнес "Открытия"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Банк России начинает подготовку к продаже на торгах акций банка "Открытие", одновременно будет рассматривать обращения от потенциальных стратегических инвесторов, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Банк России ожидает продажу не менее 50% плюс одна акция одному из стратегических инвесторов. При этом ЦБ рассматривает возможный вариант структурирования сделки путем реализации акций частями в рамках отдельных процедур продажи. Итоговое количество акций будет определено по результатам анализа поступивших сообщений от заинтересованных лиц.

В зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса и (или) пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций "Открытие". В случае наличия заинтересованности проведение торгов планируется до конца 2021 года, говорится в материалах ЦБ.

Чтобы определить наличие интереса стратегических инвесторов, Банк России согласно требованиям федерального законодательства объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций "Открытия".

Банк России будет принимать сообщения заинтересованных лиц о намерении участвовать в процедурах реализации акций банка в срок с 11 октября по 22 октября 2021 года в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой.

По результатам рассмотрения указанных сообщений Банк России примет решение о дальнейших способах реализации акций банка, о чем будет объявлено дополнительно.

Планы продажи активов "Открытия"

Банк России к концу весны - началу лета 2021 года рассчитывал принять решение о стратегии продажи активов группы банка "Открытие". Основным вариантом продажи акций называлось IPO, но ЦБ допускал и продажу бизнеса банка частному инвестору.

ЦБ может продать 15-20% банка в ходе IPO в 2022 году, говорил в начале июня глава банка "Открытие" Михаил Задорнов. "Мы двигаемся с нашим акционером по тому трэку, который запланировали еще некоторое время назад. Мы планируем первый шаг в приватизации группы сделать в середине следующего года. У нас уже достаточно конкретный план здесь намечен", - сказал он.

"Это мое субъективное мнение, но, конечно, выйдя на Московскую биржу, мы получим определенный пул в том числе и розничных инвесторов, не только институциональных. Мы ориентируемся на продажу 15-20% пакета в 2022 году. И потом будем двигаться поэтапно и дальше и определим этот путь", - отмечал Задорнов.

ЦБ планировал продажу акций "Открытия" на сентябрь - октябрь 2021 года, но впоследствии отложил сделку на весну 2022 года.

ЦБ РФ Открытие

Новости по теме

Новости

Иностранцы начали скупать акции китайских компаний после обвала рынка КНР

Минстрой предложил крупным девелоперам сообща ввозить мигрантов

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых
Экономический кризис

МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева

Суд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ Ананьева

Минэнерго предложило запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95

Минэнерго предложило запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95

"Газпром" не стал бронировать допмощности через Украину на IV квартал

Добыча "Газпрома" в июле стала максимальной за последние 13 лет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');