ЦБ в октябре рассмотрит заявки от потенциальных интересантов на бизнес "Открытия"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Банк России начинает подготовку к продаже на торгах акций банка "Открытие", одновременно будет рассматривать обращения от потенциальных стратегических инвесторов, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Банк России ожидает продажу не менее 50% плюс одна акция одному из стратегических инвесторов. При этом ЦБ рассматривает возможный вариант структурирования сделки путем реализации акций частями в рамках отдельных процедур продажи. Итоговое количество акций будет определено по результатам анализа поступивших сообщений от заинтересованных лиц.

В зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса и (или) пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций "Открытие". В случае наличия заинтересованности проведение торгов планируется до конца 2021 года, говорится в материалах ЦБ.

Чтобы определить наличие интереса стратегических инвесторов, Банк России согласно требованиям федерального законодательства объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций "Открытия".

Банк России будет принимать сообщения заинтересованных лиц о намерении участвовать в процедурах реализации акций банка в срок с 11 октября по 22 октября 2021 года в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой.

По результатам рассмотрения указанных сообщений Банк России примет решение о дальнейших способах реализации акций банка, о чем будет объявлено дополнительно.

Планы продажи активов "Открытия"

Банк России к концу весны - началу лета 2021 года рассчитывал принять решение о стратегии продажи активов группы банка "Открытие". Основным вариантом продажи акций называлось IPO, но ЦБ допускал и продажу бизнеса банка частному инвестору.

ЦБ может продать 15-20% банка в ходе IPO в 2022 году, говорил в начале июня глава банка "Открытие" Михаил Задорнов. "Мы двигаемся с нашим акционером по тому трэку, который запланировали еще некоторое время назад. Мы планируем первый шаг в приватизации группы сделать в середине следующего года. У нас уже достаточно конкретный план здесь намечен", - сказал он.

"Это мое субъективное мнение, но, конечно, выйдя на Московскую биржу, мы получим определенный пул в том числе и розничных инвесторов, не только институциональных. Мы ориентируемся на продажу 15-20% пакета в 2022 году. И потом будем двигаться поэтапно и дальше и определим этот путь", - отмечал Задорнов.

ЦБ планировал продажу акций "Открытия" на сентябрь - октябрь 2021 года, но впоследствии отложил сделку на весну 2022 года.