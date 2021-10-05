Глава "Открытия" назвал IPO оптимальным вариантом продажи этого банка

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Наиболее предпочтительным и вероятным вариантом продажи Центробанком акций банка "Открытие" остается IPO, сказал журналистам глава "Открытия" Михаил Задорнов.

Он не стал отвечать на вопрос об интересе стратегических инвесторов к "Открытию", отметив, что нужно дождаться "22 октября" и тогда уже делать какие-то заявления.

В числе претендентов на банк "Открытие" "Коммерсантъ" назвал группу "Регион" и Газпромбанк. На вопрос, действительно они интересуются "Открытием", Задорнов ответил: "Мало ли кто интересуется чем".

Банк России в начале августа начал подготовку к продаже акций банка "Открытие" на торгах. Одновременно регулятор заявил, что изучит обращения от потенциальных стратегических инвесторов. В зависимости от интереса стратегов может предусматриваться выделение страхового бизнеса и/или пенсионного бизнеса из группы до продажи акций банка, отмечал ранее ЦБ.

Банк России будет принимать сообщения заинтересованных лиц с 11 октября по 22 октября 2021 года. При этом базовым вариантом выхода из "Открытия" Банк России по-прежнему называет IPO.