"ЛУКОЙЛ" законсервирует объекты на Усинском месторождении вязкой нефти

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг" объявил тендер на консервацию паровых котлов ПК-120 в рамках инвестиционного проекта "Строительство парогенераторных установок на Усинском нефтяном месторождении 2020-2021" по двум ПГУ ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".

Из тендерной документации следует, что консервация планируется до 31 декабря 2022 года.

Заявки на участие в тендере принимаются по 4 августа.

В "ЛУКОЙЛе" от комментариев отказались.

Как говорится в годовом отчете "ЛУКОЙЛа", пермо-карбоновая залежь Усинского месторождения характеризуется высокой вязкостью нефти и разрабатывается с применением тепловых методов воздействия. Добыча нефти на пермо-карбоновой залежи в 2020 году выросла на 1,2% и составила 2,8 млн тонн. Рост обусловлен вводом в эксплуатацию 62 добывающих скважин, оптимизацией технологии пароциклического воздействия и эффективным вовлечением в разработку запасов краевых частей залежи, отмечает компания.

Пароциклическая обработка (циклическое нагнетание пара в пласты) используется для увеличения притока нефти к скважинам за счет снижения вязкости нефти, повышения забойного давления, облегчения условия фильтрации. При такой обработке высоковязкая нефть разжижается под воздействием высокой температуры.

На месторождении работает энергоцентр "Уса" мощностью 100 МВт, введенный в эксплуатацию в 2016 году, который обеспечивает энергетическую независимость производственных объектов Усинского месторождения, а также месторождений Денисовской впадины. В 2020 году на месторождении введена в эксплуатацию парогенерирующая установка мощностью 20 т пара в час. Всего на месторождении компания планировала ввести 7 ПГУ.

Налогообложение этого месторождения до 2021 года производилось по льготной ставке НДПИ, которая составляла около 31% от стандартной. С начала этого года льготы для сверхвязкой нефти были отменены.

"ЛУКОЙЛ" оценил суммарный прирост фискальной нагрузки из-за отмены льгот для высоковязкой нефти в 40 млрд рублей, при этом 180 млрд рублей инвестиций становятся нерентабельными. Чтобы не допустить консервации объектов, "ЛУКОЙЛ" в марте просил Минфин и Минэнерго ввести режим налога на добавленный доход (НДД) для сверхвязкой нефти с 2022 года, в противном случае - инвестиционный вычет по НДПИ в размере 1 млрд руб. в месяц как временную меру до 2024 года.

Недавно Минфин подтвердил свое намерение не возвращать льготы по добыче сверхвязкой нефти раньше, чем закончится сделка ОПЕК+, то есть до конца 2022 года.