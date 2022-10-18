Татарстан потерял 19 млрд рублей доходов из-за отмены льгот для высоковязкой нефти

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Высокая налоговая нагрузка в связи с отменой в 2021 году льгот по налогу на добычу полезных ископаемых будет в 2023-2025 годах значительно влиять на прибыльность нефтедобывающих компаний Татарстана, говорится в материалах к проекту бюджета республики на следующий год.

"С учетом этого (отмены льгот - ИФ) за первое полугодие 2022 года выпадающие доходы бюджета Татарстана по налогу на прибыль оцениваются порядка 18,9 млрд рублей, за 2021 год потери составили порядка 31,3 млрд рублей", - говорится в документе.

Власти республики ожидают, что негативное влияние этого фактора сохранится в предстоящий трехлетний период.

О потере "нефтяных" доходов республики говорил на Гайдаровском форуме в январе 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Обидно, когда по прошлому году мы потеряли порядка 30 млрд (рублей - ИФ) из-за того, что высоковязкую нефть приравняли к классической нефти. Тепловым методом мы добываем, а налоги платим, как будто добываем классическим методом. Но нас не услышали. Наш бюджет потерял налог на прибыль, а нефтяная компания потеряла свою инвестиционную составляющую", - сказал тогда Минниханов.

Нефть в Татарстане добывают ПАО "Татнефть" и около 30 малых НК.

В октябре 2020 года в России решили отменить с 1 января 2021 года льготы по сверхвязким и выработанным месторождениям. В ходе рассмотрения изменений предлагалось перевести такие месторождения на режим налога на добавленный доход (НДД), однако в итоговом варианте перевод на НДД был принят только для выработанных месторождений.

Позже Минфин заявлял, что до конца 2021 года разработает параметры НДД для сверхвязкой нефти с тем, чтобы ввести их в действие с 2024 года.

"Татнефть" и "ЛУКОЙЛ" ведут диалог с Минфином и другими ведомствами, при этом Минфин настаивает, что возвращение льгот по добыче сверхвязкой нефти должно произойти с 2024 года, компании же полагают, что нужно сделать это как можно раньше, чтобы увеличить добычу, говорил помощник генерального директора по корпоративным финансам "Татнефти" Василий Мозговой в ходе телеконференции в ноябре 2021 года. "По сути, мы сейчас обсуждаем, что это может заработать с 2023 года", - отмечал он.