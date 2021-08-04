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Минпромторг отметил, что в РФ подешевели овощи из "борщевого набора"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В России снижаются отпускные и розничные цены на овощи из так называемого борщевого набора, за неделю цены на овощи в среднем упали более чем на 3%, сообщили в Минпромторге.

"Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей. При этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня", - сказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По данным Минпромторга, на сегодняшний день по отношению к предыдущей неделе цена на морковь снизилась более чем на 11%, на картофель - почти на 6,5%, на лук - около 1%. В среднем цены на овощи (сейчас отслеживаются цены на шесть видов овощей и яблоки) снизились более чем на 3%, отмечают в Минпромторге.

В "борщевой набор" входят, в частности, морковь, лук, свекла и картофель.

Минпромторг Виктор Евтухов

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