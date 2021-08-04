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В Думе предложили подключить Минтранс к решению проблемы цен на овощи

В Думе предложили подключить Минтранс к решению проблемы цен на овощи
Фото: Joan Slatkin/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, возглавляющий рабочую группу "Единой России" по стабилизации цен на продукты, считает необходимым привлечь Минтранс к решению проблем, связанных с подорожанием транспортных услуг при доставке овощей от производителей до потребителей.

"По итогам следующей недели необходимо сделать доклад руководству партии о том, каково состояние дел в субъектах РФ (по ценам на продукты - ИФ), и пригласить руководство Минтранса на заседание группы, чтобы мы обсудили тему удорожания услуг транспорта и всей логистической цепочки", - сказал Гордеев на заседании группы в среду.

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Как заявил на заседании директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, существенное подорожание транспортных услуг в настоящее время является одной из сложных проблем в ценообразовании овощей.

"Вчера мы проводили совещание с отраслью, с производителями, все - и производители, и сети - сигнализируют о существенном подорожании логистических услуг, прежде всего, по доставке автомобильным транспортом, - сказал он. - Например, АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли - ИФ) заявила о том, что стоимость доставки 20-тонником овощей из Волгоградской или Астраханской областей до распредцентров в Москве год назад составляла 50 тыс. рублей, сейчас - 100 тыс. рублей. По остальным локальным перевозкам подорожание составляет от 20% до 50% и выше".

"Если говорить о "борщевом наборе", этот товар тяжелый, но недорогой, и стоимость логистики составляет 25% в розничной цене товара. А по мере удешевления овощей, по мере того, как новый урожай будет нарастать, будет нарастать и доля логистики в цене", - заявил Кузнецов.

Он обратился к членам группы за помощью в решении этого вопроса. "Мы привлекли Минтранс, чтобы реальное удешевление продукции от производителя могло транслироваться на полку. Надо (стоимость - ИФ) логистической части снизить", - сказал глава департамента.

Госдума Алексей Гордеев Минтранс Минпромторг Никита Кузнецов

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