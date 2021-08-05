Минэкономразвития отметило замедление роста российской экономики

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Темпы роста российской экономики замедляются, к концу года возможно некоторое охлаждение, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, Минэкономразвития займется анализом прогноза по росту ВВП на 2021 год на предмет его возможной коррекции после выхода макростатистики за июль.

Он также отметил, что новые параметры сделки ОПЕК+ добавят в рост российской экономики 0,1 п.п. в 2021 году и 0,2 п.п. в 2022 году, но, с другой стороны, "очевидный минус дает ужесточение ДКП".

"В июле был промежуточный прогноз. Сейчас много новых факторов - это и решение ОПЕК+, и новые параметры сделки, это и решение ЦБ по ключевой ставке, это дополнительный анализ, который мы сейчас ведем по валютному рынку и по курсу, и текущую оценку ситуации. Да, мы будет уточнять прогноз, будем, конечно параметры корректировать - по инфляции, по росту ВВП мы пока аккуратно относимся к оценкам, потому что мы видим признаки сейчас замедления того восстановительного роста, который был - данные, очищенные от сезонности об этом говорят. В конце августа-начале сентября мы уточним прогноз и представим его на бюджетной комиссии. По ряду позиций прогноз будет уточнен", - сказал министр.

"Прогноз министерства по росту ВВП (3,8% - ИФ) на фоне текущих прогнозов (аналитиков и финансовых организаций - ИФ) достаточно консервативный, в то же время те данные, которые получим по июлю, те данные, которые мы видим по косвенным данным, говорят о том, что мы можем увидеть замедление восстановления, так что давайте посмотрим на июльские данные и увидим, что они определят", - ответил Решетников на вопрос, будет ли повышен прогноз по росту ВВП в 2021 году.

"С одной стороны, как это ни странно, мы говорим, что по июню уровень четвертого квартала 2019 года превысили, то есть восстановились, с другой стороны, мы понимаем, что добыча еще не восстановилась, перевозки авиационные не такие активные, видим по общепиту и сфере услуг не все восстановилось. То есть вроде потенциал восстановления есть, но вот темпы этого восстановления в общем сейчас замедляются. Посмотрим по данным июля - и после этого будем делать какие-то выводы", - добавил он.

"Связано это еще и с тем, что у нас сейчас открылся туризм (зарубежный - ИФ) и достаточно интенсивно. А все-таки этот запертый спрос из-за туризма во многом поддерживал в том числе и внутренние рынки, и сейчас наложение всех этих факторов может к концу года вызвать определенное охлаждение экономики", - предупредил министр.

"Оценка влияния более быстрого наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+ в рост ВВП - в 2021 г 0,1 п.п и 0,2 п.п. в 2022г. С другой стороны, очевидный минус нам дает ужесточение ДКП. Говорить о том, что повышение ставок не повлияет на экономический рост, наверное, сложно. Оцениваем, какой будет баланс плюсов и минусов, в прогнозе отдельно это отразим. Сейчас мы видим, что риски для экономического роста с ужесточением ДКП, конечно, возрастают", - сказал Решетников о возможной коррекции прогноза темпов роста в 2021-2022 годах.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в I полугодии составил 4,6% по сравнению с I полугодием 2020 года. Банк России в июле повысил свой прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля, по росту ВВП в 2021 году равняется 3,9%.

Минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2022 году выраастет на 3,2% (не попадает в интервал прогноза ЦБ (2-3%), а в 2023 году - на 3%, что соответствует верхней границе интервала ЦБ (2-3%).

Таким образом, ЦБ более оптимистичен относительно отскока экономики в 2021 году, но пессимистичнее в отношении поствосстановительного роста в 2022-2023 годах.

Решетников также подчеркнул, что "нам сейчас очень важно, чтобы ужесточение ДКП не было усилено ужесточением бюджетной политики". "Почему мы сейчас так много с министерством финансов и проводим обсуждений параметров 2021 и 2022 годов - нам очень важно, чтобы бюджетная политика свое стимулирующее влияние на экономику оказывала", - заявил министр.

Комментируя вопрос о необходимости координации макроэкономических действий между правительством и ЦБ, о которой недавно на совещании говорил президент, Решетников пояснил, что "координация - это в первую очередь обмен информацией, взаимное понимание моделей и понимание логики принятия решений".

"ЦБ в своих решениях абсолютно самостоятелен, но (необходима координация) на уровне оценок того что происходит, на уровне того, что будет происходить, на уровне стыковки монетарных и немонетарных факторов - потому что инфляция у нас определяется не только монетарными факторами. Мы сейчас внимательно анализируем последствия решений, которые мы приняли по экспортным пошлинам, по экономическим механизмам регулирования цен и видим, что все меры сработали. Очень важно, чтобы монетарные и немонетарные методы взаимно дополняли, а не взаимно ослабляли друг друга. Второе - мы постоянно советуемся с министерством финансов, ЦБ по расходованию средств ФНБ и пределах этих расходований", - сказал Решетников.

По его словам, значительная часть инфляции в России "импортирована или скажем так - прошла по каналам внешней торговли, часть пришла через экспорт для поддержания паритета (внутренних и мировых цен - ИФ) - продовольственная инфляция в особенности".

"Для борьбы с этим требуется не только использование ДКП, требуется и использование немонетарных факторов - тех же экспортных пошлин, демпферов, субсидирования. Поэтому важно все это рассматривать в комплексе. Поэтому мы ведем постоянный диалог. В том числе на это обратил внимание президент, что нам нужно вести диалог с ЦБ, министерством финансов с тем чтобы иметь схожие предпосылки и понимание того что происходит", - сказал министр.

"Потому что, если мы сильно расходимся в предпосылках, мы по-разному смотрим, по-разному принимаем решения, это может вызвать несинхронность подходов. Поэтому очень важно эти вопросы постоянно синхронизировать, поэтому мы и на рабочем уровне, и на уровне руководства постоянно контактируем. У нас есть рабочие встречи, мы не называем их заседаниями. Все заседания ЦБ по ключевой ставке идут в соответствии с их регламентами и их правилами, там кстати участвуют представители министерства финансов и министерства экономики, и там идет обсуждение. Но не только от заседания к заседанию живем, в процессе также взаимодействуем и общаемся", - описал Решетников механизм координации между правительство и ЦБ.