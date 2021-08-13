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ЦБ заметил признаки ослабления ценового давления

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Устойчивый рост внутреннего спроса все еще опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей, хотя и наметились признаки некоторого ослабления ценового давления, говорится в комментарии Банка России по инфляции.

ЦБ отмечает, что показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам, остаются выше 4% в годовом выражении.

Банк России в июле повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2% ранее. При этом регулятор стал прогнозировать снижение инфляции до 4,0-4,5% в 2022 году, тогда как ранее он ожидал ее возвращение к цели в 4% во втором полугодии 2022 года.

Банк России

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