Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за I полугодие в 4,6%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, за I полугодие 2021 года вырос на 4,6% к соответствующему периоду 2020 года, приводятся данные на сайте министерства.

Ранее министерство сообщило, что на фоне низкой базы прошлого года в июне 2021 годовой рост ВВП РФ составил 8,5% после роста на 11,1% в мае и на 10,8% в апреле. Во II квартале ВВП увеличился на 10,1% ко II кварталу 2020 года после снижения на 0,7% в I квартале (при этом министерство не приводило оценку роста за I полугодие).

Высокие цифры годового роста ВВП были ожидаемы во II квартале и в целом за I полугодие на фоне низкой базы прошлого года - во II квартале 2020 года было падение на 7,8%, а в целом за I полугодие 2020 года ВВП упал на 3,4%. В III квартале 2020 года падение замедлилось до 3,5%, поэтому в третьем квартале текущего года темпы роста в годовом выражении существенно снизятся.

"В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% год к году (г/г; к июню 2019 года - плюс 1,9%), по итогам II квартала 2021 года - 10,1% г/г (плюс 1,5% ко II кварталу 2019 года)", - отмечало Минэкономразвития в своем обзоре "Картина деловой активности".

ВВП РФ в 2020 году снизился на 3%, в этом году ожидается значительный восстановительный рост.

Ранее Минэкономразвития в июле повысило прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,8% с 2,9%. При этом ЦБ на прошлой неделе еще больше повысил свой прогноз в отношении роста российской экономики в 2021 году - до 4-4,5% с 3-4%, и даже новый прогноз Минэкономразвития не попадает в этот интервал.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и также не попадает в интервал ЦБ (2-3%), прогноз министерства на 2023 год равняется 3,0%, что соответствует верхней границе интервала ЦБ (2-3%).

Таким образом, ЦБ более оптимистичен относительно отскока экономики в 2021 году, но пессимистичнее в отношении поствосстановительного роста в 2022-2023 годах.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июня, в 2021 году предполагает рост на 3,7%, в 2022 году - лишь на 2,0%.