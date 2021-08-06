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Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" потушен

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" потушен
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожар на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту ликвидирован, ООО "Газпром переработка" ведет ремонтно-восстановительные работы, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Определением причины возгорания и оценкой последствий занимается специально созданная комиссия", - добавили в "Газпром переработке".

Как сообщалось, в четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода ООО "Газпром переработка". Была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод стабилизации конденсата.

Уренгойский завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

Новость дополняется

Газпром переработка Уренгойский завод

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