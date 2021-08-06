Что произошло за день: пятница, 6 августа

Побег арестантов из изолятора в Истре, приговор Олегу Навальному и четыре медали россиян в Токио

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пять человек сбежали из изолятора в Истре. Один из беглецов - Александр Мавриди - обвиняется в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова из арбалета, за информацию о нем объявлена награда. Предполагается, что арестованные сняли замки с помощью гаечного ключа, а следы их ведут к железнодорожной станции. Были задержаны, а затем и арестованы двое сотрудников изолятора.

- Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" ликвидирован. Авария спровоцировала панические покупки сжиженных углеводородных газов на бирже в Санкт-Петербурге, а также резкий рост цен на газ в Европе. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию происшествия.

- Олег Навальный получил год условно по "санитарному делу" в связи с акцией в Москве 23 января.

- Российские спортсмены выиграли в Токио еще четыре медали. Золото получил борец вольного стиля Заурбек Сидаков в весовой категории до 74 кг, серебро - боксер Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), бронзу - боксер Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) и велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в трековой дисциплине "мэдисон".

- В России за сутки выявили 22 660 случаев COVID-19. Умерли 792 человека, выздоровел 20 141 пациент. В Москве зарегистрировали 2 583 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 909, в Московской области - 1 394. Между тем Росстат сообщил, что в июне в стране умерли 27 108 человек с COVID-19, основной причиной смерти коронавирус стал в 19 998 случаях, что на 52,8% выше, чем в мае.

- Куйбышевский суд Петербурга продлил до 8 сентября арест видеоблогера Юрия Хованского. Следствие обосновало ходатайство тем, что фигурант может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, в то время как сбор доказательств не завершен.