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Московский ЦУМ смог нарастить выручку и прибыль в 2020 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Московский универмаг ЦУМ (входит в группу Mercury) в 2020 году увеличил выручку, несмотря на ограничение работы во время локдауна.

Выручка АО "Торговый дом ЦУМ" по РСБУ в прошлом году выросла на 3,8%, до 21,87 млрд рублей, свидетельствуют данные компании.

В 2019 году рост выручки АО "ТД ЦУМ" составлял 12,2%. CEO ЦУМа Александр Павлов говорил, что рост выручки компании превышал 20%, а 2019 год стал самым успешным в ее истории.

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В прошлом году из-за ограничительных мер во время пандемии ЦУМ на два месяца закрылся для покупателей и перешел на онлайн-продажи.

Валовая прибыль компании по РСБУ в 2020 году увеличилась на 8,6%, до 16,994 млрд рублей, прибыль от продаж - на 60,8%, до 3,792 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 72,2%, до 2,514 млрд рублей.

ЦУМ работает в формате department store и продает одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов.

Другой центральный московский универмаг - ТД ГУМ - в прошлом году сократил выручку. По данным АО "ТД ГУМ", его выручка по РСБУ в 2020 году снизилась на 16,8%, до 5,27 млрд рублей.

Валовая прибыль компании сократилась на 12,9%, до 4,571 млрд рублей, прибыль от продаж - на 26%, до 862,63 млн рублей. Чистая прибыль снизилась на 24,1%, до 631,53 млн рублей.

ЦУМ Москва

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