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Биржа сообщила об ограничении "Газпромом" продаж газа на суточных торгах

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" ограничил продажу газа на суточных торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в связи с аварией на заводе в Уренгое, сообщила биржа.

Суточные торги газом на площадке "обнулились" с понедельника, но сообщение об этом биржа выпустила в четверг.

В четверг торги газом прошли с нулевым результатом, как и в понедельник.

Во вторник и среду были минимальные продажи.

"В связи с инцидентом на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту и проведением компенсационных мероприятий, необходимых для восстановления поставок газа в рабочих режимах, объем газа, предлагаемый ПАО "Газпром" для реализации на торгах в Секции "Газ природный" АО "СПбМТСБ" по инструментам со сроками поставки "на сутки" и "на нерабочий день", с 09.08.2021 ограничен", - сообщила биржа.

"По мере завершения восстановительных работ предложение газа ПАО "Газпром" на торгах будет восстановлено", - добавила она.

5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Завод входит в Уренгойский газодобывающий комплекс, который обеспечивает прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона - главной газоносной провинции в России.

Процесс стабилизации конденсата, добываемого вместе с природным газом, неразрывно связан с добычей газа.

Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи газа "Газпрома".

Компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и России; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.

Газпром СПбМТСБ Уренгой Европа

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