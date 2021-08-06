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"Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

"Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа "Газпрома", и компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.

Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в день аварии, 5 августа, перешли в режим активного отбора хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах.

По данным "Интерфакса", также начался отбор газа из российских хранилищ.

Кроме того, 5 августа были снижены поставки по газопроводу "Ямал-Европа" (проходит через Белоруссию и Польшу). Сейчас по магистрали прокачивается около 1,5 млн куб. м в час (до аварии было 2,1 млн куб. м в час). Поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

Как сообщалось, в четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод стабилизации конденсата.

Пожар потушили к утру 6 августа.

Уренгойский завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Завод введен в строй в 1985 году. Его мощность составляет 12,2 млн т выветренного конденсата в год.

Сообщения о событиях на производственных объектах "Газпрома" поддержали нервозный настрой на спотовом рынке Европы. В пятницу на хабе TTF в Нидерландах контракт с поставкой в понедельник закрылся на уровне $520 за тысячу кубометров.

Газпром Ямал-Европа Газпром переработка Уренгой Реден Хайдах Бергермеер Сургут

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