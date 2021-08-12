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Reddit оценили в $10 млрд в рамках инвестраунда, рост составил 50% за полгода

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американская Reddit Inc., владелец одноименного интернет-портала, привлекла финансирование в размере $410 млн, получив в ходе инвестраунда оценку в $10 млрд.

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Таким образом, по сравнению с февралем, когда компания получила от инвесторов финансирование на $500 млн, ее оценка выросла более чем на 50% (с $6,5 млрд).

Основным участником августовского инвестраунда стала Fidelity Investments Inc., давний инвестор Reddit, пишет The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Reddit Стив Хаффман отметил рост популярности интернет-портала с тех пор, как его форум WallStreetBets, где возникло движение по "разгону" акций GameStop и ряда других компаний, оказался в центре всеобщего внимания.

Этот эпизод добавил Reddit миллионы новых пользователей, а также новых рекламодателей, являющихся основным источником выручки компании, заявил Хаффман.

Reddit намерена воспользоваться ростом популярности и рассчитывает получить дополнительное финансирование от новых и существующих инвесторов.

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В прошедшем квартале рекламные доходы Reddit впервые превысили $100 млн, увеличившись почти втрое по сравнению с показателем прошлого года. При этом компания по-прежнему остается убыточной.

По словам Хаффмана, Reddit планирует направить инвестиции на развитие операций на новых рынках, а также усовершенствование своих продуктов, в том числе ускорение работы сайта.

Reddit, основанная в 2005 году, известна, в частности, как форум, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. Однако в этом году она прославилась как площадка, где собираются индивидуальные инвесторы для координации действий по торговле теми или иными активами. Совместная "игра" этих инвесторов привела к резким колебаниям цен акций ряда американских компаний, а также, например, серебра.

Reddit

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