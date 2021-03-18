Пользователи Reddit инвестировали более 350 тыс. долларов в сохранение горилл

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пользователи Reddit жертвуют средства таким фондам, как Фонд горилл Диан Фосси и Всемирный фонд дикой природы, и берут опеку над животными. Пожертвования превысили 350 000 долларов (примерно 25 млн рублей) менее чем за неделю. Об этом сообщает BBC News.

Некоторые пользователи называют GameStop, или GME, как их называют на нью-йоркской фондовой бирже, усыновителем.

Adoption after adoption followed. Today, we have new numbers to share. Thanks to #WallStreetBets , we"ve received more than 2000 new adoptions totaling over $265k. JUST SINCE SATURDAY 😳. And it"s still coming. — Dian Fossey Gorilla Fund (@SavingGorillas) March 15, 2021

Фонд горилл Диан Фосси написал в своем твиттере, что эти средства пойдут на их полевые программы, где они отслеживают, контролируют и изучают горилл в их естественной среде обитания. Фонд сообщил, что они были "удивлены, взволнованы и благодарны за массовые пожертвования, которые пришли благодаря группе инвесторов на Reddit."

"Мы благодарим этих новых доноров за их вклад в успех нашей миссии, потому что, спасая горилл, мы спасаем планету."

Тенденция началась с того, что пользователь Pakistani_in_MURICA опубликовал в пятницу сертификат об усыновлении гориллы по имени Урунгано в WallStreetBets и указал GameStop в качестве своего спонсора. Этот пост вдохновил многих других пользователей на пожертвования.

WallStreetBets попала в заголовки газет в начале этого года, когда ряд инвесторов-любителей с сайта купили акции GameStop. В результате цена акций GameStop резко подскочила, вызвав огромные убытки для некоторых хедж-фондов, которые делали ставки против GameStop. Пользователи WallStreetBets часто называют себя "обезьянами".