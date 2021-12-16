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Reddit подала заявку на проведение IPO

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американская Reddit Inc., владелец одноименного интернет-портала, конфиденциально подала заявку на проведение IPO.

В посте, опубликованном компанией, отмечается, что заявка была направлена на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), однако деталей планируемого IPO не сообщается.

"Число акций, которое будет предложено, а также ценовой диапазон планируемого размещения пока не определены, - заявила Reddit. - IPO, как ожидается, состоится после того как SEC завершит рассмотрение заявки, и будет зависеть от рыночных условий".

В августе этого года Reddit привлекла частное финансирование в размере $410 млн, получив в ходе инвестраунда оценку в $10 млрд.

Тогда главный исполнительный директор Reddit Стив Хаффман отметил рост популярности интернет-портала с тех пор, как его форум WallStreetBets, где возникло движение по "разгону" акций GameStop и ряда других компаний, оказался в центре всеобщего внимания.

Этот эпизод добавил Reddit миллионы новых пользователей, а также новых рекламодателей, являющихся основным источником выручки компании, заявил Хаффман.

Основанная в 2005 году Reddit известна, в частности, как форум, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. Однако в этом году она прославилась как площадка, где собираются индивидуальные инвесторы для координации действий по торговле теми или иными активами. Совместная "игра" этих инвесторов привела к резким колебаниям цен акций ряда американских компаний, а также, например, серебра.

Reddit

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