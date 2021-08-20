Эксперты спрогнозировали подорожание аренды квартир в Москве на 10%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Стоимость аренды квартир в Москве к концу года может вырасти на 10%, считают аналитики экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в Группу ВТБ).

"После периода охлаждения прошлого года ставки на аренду жилой недвижимости вернулись к допандемийным значениям, а за счет растущего спроса на бюджетное жилье по итогам года они могут вырасти в пределах 10%", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что в прошлом году на рынке аренды наблюдалось охлаждение и стагнация цен из-за перехода многих сотрудников компаний и студентов вузов на удаленку.

"Однако ставки аренды снизились не на 20-25%, как звучало в прогнозах экспертов, а в пределах 8%, причем бюджетных объектов это коснулось в наименьшей степени", - отметил гендиректор экосистемы "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

По оценкам аналитиков, спрос на рынке арендной недвижимости стал восстанавливаться этим летом на фоне массовой вакцинации и последовательного снятия ограничений. Стоимость аренды на дешевые однокомнатные, двухкомнатные квартиры и апартаменты выросла до 10% в сравнении с летом 2020 года, а цена более дорогих объектов недвижимости практически не изменилась. В целом ставка аренды в Москве вернулась к допандемийному уровню конца 2019 года, отмечают эксперты. При этом число предложений на столичном рынке год к году выросло на 40%.

Аналитики связывают потенциал для дальнейшего роста арендных ставок, который может достигнуть 8-10%, с рядом факторов, стимулирующих спрос.

"Изменение условий льготной госпрограммы снизило доступность покупки квартир в новостройках столицы и сместило фокус внимания покупателей на вторичное жилье. На фоне роста ключевой ставки ценовые параметры по ипотеке к концу года могут повыситься до уровня 9% или даже выше. При значениях выше 10% стоимость обслуживания долга по ипотеке может превысить ставку аренды (для сопоставимых квартир)", - считает Дусалеев.

Среди других драйверов роста стоимости аренды недорогого жилья эксперт выделил отмену в Москве обязательного перевода 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Дополнительными факторами роста арендных ставок эксперты отмечают временно смягченные требования к пребыванию трудовых мигрантов в России, действующие как минимум до 30 сентября, а также начало учебного года, к которому студенты должны вернуться в вузы.

В других крупных городах России стоимость аренды также постепенно возвращается к допандемийным значениям, отмечают в "Метре квадратном".