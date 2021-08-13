"Роснефть" во II квартале увеличила добычу нефти на 5,1%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что во втором квартале 2021 года увеличила добычу нефти по сравнению с предыдущим кварталом на 5,1% - до 47,8 млн тонн.

Рост добычи нефти во втором квартале обусловлен постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 3,90 млн баррелей в сутки.

Добыча газа во втором квартале выросла на 7,3% к предыдущему кварталу, до 16,07 млрд куб. м. Рост показателя вызван в основном наращиванием добычи газа на проекте "Роспан".

В первом полугодии добыча нефти "Роснефтью" снизилась на 12% - до 93,32 млн тонн, газа - на 2,3%, до 31,05 млрд куб. м. Влияние на показатель оказало выполнение условий соглашения ОПЕК+, вступившего в силу 1 мая 2020 года, а также замещение ряда низкорентабельных месторождений гринфилдами.

Переработка нефти во втором квартале сохранилась на уровне 26,35 млн тонн, в первом полугодии - на уровне 52,72 млн тонн.

В первом полугодии объем переработки на российских НПЗ компании составил 47,6 млн т. В том числе во втором квартале было переработано 23,5 млн т, что на 2,5% ниже квартал к кварталу и связано с проведением сезонных ремонтных работ. "Проведение ремонтных работ не оказало влияния на стабильность снабжения моторным топливом внутреннего рынка, поскольку компания заблаговременно увеличила запасы бензина и дизельного топлива, а в период пикового спроса скорректировала план-график ремонта крупнейших НПЗ с целью увеличения продаж топлива на внутреннем рынке", - пишет "Роснефть".

Объем переработки нефти на заводах в Германии в первом полугодии составил 5,2 млн т. При этом во втором квартале там было переработано 2,9 млн т, что на 26,9% выше квартал к кварталу и объясняется увеличением спроса на фоне постепенного ослабления ограничений в рамках введенного ранее локдауна в стране.

В первом полугодии поставки нефти в страны дальнего зарубежья составили 48,4 млн т. Во втором квартале этот показатель вырос на 18,9% и составил 26,3 млн т. В восточном направлении было поставлено 13,6 млн т, или 51,7% от общего объема реализации нефти в страны дальнего зарубежья.

За шесть месяцев "Роснефть" реализовала 50 млн т нефтепродуктов, 25,9 млн т из которых - во втором квартале (на 7,5% выше квартал к кварталу).

Приоритетом поставок моторного топлива для "Роснефти" (MOEX: ROSN) является внутренний рынок. В январе-июне компания реализовала внутри страны 97% произведенного бензина класса "Евро-5" и выше. Доля "Роснефти" в совокупном объеме биржевых продаж составила с начала года 46% по автобензинам и 42% - по дизельному топливу.

В первом полугодии "Роснефть" выполнила на суше России 4,3 тысячи кв. км сейсмических работ 3D, завершены испытанием 28 поисково-разведочных скважин. Общий объем сейсмических работ 3D в первом полугодии составил 4,9 тысячи кв. км, что на 45,5% больше по сравнению с первым полугодием 2020 года. В результате геологоразведочных работ открыты 17 новых залежей с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 13,9 млн т н.э.

Проходка в эксплуатационном бурении по итогам полугодии превысила 5,1 млн м, увеличившись на 5,8% год к году. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50%.