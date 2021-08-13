"Роснефть" до конца года начнет предпусковые наладочные работы второго этапа на "Роспане"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2021 году планирует начать предпусковые наладочные работы по второму пусковому комплексу на газовом проекте "Роспан", сообщил на телеконференции вице-президент "Роснефти" по внутреннему сервису Эрик Лирон.

"Благодаря запуску первой очереди установки подготовки газа и конденсата проект "Роспан" вышел на первое место по добыче газа в компании. В настоящее время второй пусковой комплекс находится на завершающей стадии строительства, и в этом году планируется начало предпусковых наладочных работ", - сказал он.

"Роснефть" также подтвердила сроки запуска другого газового месторождения - Харампурского.

"Также продолжается активная фаза строительных работ по второму ключевому газовому проекту - "Харампур". В I половине 2021 года компания значительно продвинулась в реализации проекта. Сейчас установка подготовки газа завершена более чем на 70%, а газопровод - почти на 75%. Ожидается, что проект будет запущен в срок - в 2022 году", - добавил Лирон.

В мае директор департамента планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса компании Олег Иванов сообщал, что "Роснефть" рассчитывает в 2021 году более чем в 2 раза увеличить добычу на "Роспане" - до 14 млрд куб. м газа.

Он напомнил, что в 2020 году добыча на проекте составила чуть более 6 млрд куб газа в год. "Сейчас с запуском первой очереди "Роспана" суточная добыча более чем удвоится. С запуском второй очереди - утроится. В годовых объемах рассчитываем в 2021 году добыть на "Роспане" порядка 14 млрд куб газа", - сказал Иванов.

Проект "Роспан", который был отложен в основном из-за ОПЕК+, начал работать на полную мощность в первом квартале 2021 года.