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ЦБ скорректировал правила формирования резервов для страховщиков жизни

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что опубликовал планируемые изменения в положение "О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни" от 16 ноября 2016 года (№ 557-П),.

Проект указания ЦБ с изменениями "разработан в рамках перехода к новой модели требований к финансовой устойчивости страховщиков, предусмотренной положением Банка России от 10 января 2020 года (№ 710-П) "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", говорится в пояснительной записке к проекту.

Новые подходы в правилах формирования страховых резервов "обеспечат синхронизацию с подходами к оценке активов и обязательств" страховщиков жизни. Документ "предусматривает расчет страховых резервов с использованием безрисковых процентных ставок на дату расчета и прекращение применения страховщиками согласованных ранее повышенных норм доходности".

Корректировки проведены "в целях установления методологии определения нормы доходности, используемой при расчете страховых резервов, направленной на учет новых подходов к расчету собственных средств (капитала) страховщиков".

Предложения и замечания по проекту документа регулятором принимаются с 13 августа по 26 августа 2021 года. Предполагается, что указание ЦБ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Как сообщили "Интерфаксу" во Всероссийском союзе страховщиков, союз приступил к актуарному анализу предложений ЦБ.

Банк России ВСС

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