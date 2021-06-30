Страховщики согласны с требованиями ЦБ к финустойчивости, но оспорят подходы к рискам. Обзор

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ведущие страховщики готовы к вступлению в силу новых требований ЦБ к финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний с 1 июля 2021 года. Требования обсуждались с рынком несколько лет и начнут действовать в отношении 70 из 160 действующих в РФ страховщиков. Однако ряд позиций положения Банка России "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" (N 710-П) по оценке рисков их концентрации и взаимному влиянию все еще остаются спорными для страховщиков, показало обсуждение темы на Международном финансовом конгрессе. Страховщики надеются продолжить диалог с ЦБ о подходах к оценке рисков.

"Крупные страховщики готовы к регуляторным нововведениям, но для небольших страховщиков - членов союза совокупность таких требований по финустойчивости и платежеспособности окажется тяжелым испытанием. Поэтому ВСС обратился в ЦБ об отсрочке применения надзорных мер воздействия за несоблюдение новых требований на полгода - до 1 января 2022 года", - сообщил "Интерфаксу" президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявил, что ЦБ удовлетворен тем, как страховой рынок подходит к первому этапу повышения требований к финансовой устойчивости компаний. "Документ получился сложный, предварительно мы обсуждали его концепцию, затем сам нормативный акт, дали длительные переходные сроки - 1,5 года. Новые требования сильно меняют подходы к оценке финансовой устойчивости страховщика, - сказал он. - В рамках предварительного моделирования ЦБ провел оценку потребности дополнительной капитализации с учетом применения новых требований, она составила 144 млрд рублей. Рынок проделал колоссальную работу и повысил свою устойчивость".

По словам Габунии, новое регулирование с 1 июля наступает для 70 страховых компаний: 62 компании полностью соответствуют корпоративным процедурам, еще у пяти компаний небольшие сложности, просто по времени корпоративные процедуры пока не закончились. "Лишь с тремя компаниями мы будем вести диалог", - сказал он.

Глава департамента ЦБ добавил, что рынок "ждет еще шесть этапов по введению более жестких требований к финустойчивости", но первый этап "был самым трудным". К подготовке следующего этапа внедрения риск-ориентированных подходов на страховом рынке ЦБ уже приступил, на прошлой неделе регулятор опубликовал проект положения о порядке формирования страховых резервов страховщиков, дискуссия предстоит до конца года, новый порядок планируется к введению с 2023 года.

Революционный прорыв и смерть

Президент группы "РЕСО" (в группу входит СК "РЕСО-Гарантия") Андрей Савельев обратил внимание на тот факт, что планы ЦБ по введению новых регуляторных требований уже позитивно сказались на повышении рейтинга страхового сектора финансового рынка: "Агентство S&P в апреле этого года повысило рейтинг страхового сектора РФ на один уровень. Положение ЦБ N 710-П упоминалось агентством как одно из важных регуляторных изменений". Он заявил, что "впечатлен стройностью логики документа ЦБ" в целом, но отметил ряд важных положений в нем, представляющихся страховщикам спорными.

"Документ революционный, впервые в практике страхового регулирования удалось связать в логичную концепцию как расчет самого капитала, так и необходимые аллокации капитала под различного уровня риски - не только риски страховые, но также риски, которые неизбежно сопутствуют страховщикам - рыночные и концентрационные, - сказал он. - Это прорыв. Было много итераций документа, много обсуждений. На 99% он завершен и получился логически бесспорным". Крупные страховые компании, которые в состоянии соответствовать новым требованиям ЦБ и к этому готовились, воспринимают вступление в силу нового положения о требованиях к финансовой устойчивости страховщиков позитивно. Правда, "результат не всем участникам рынка понравился, в особенности участникам с небольшой капитализацией. Но такова жизнь, на рынке должны действовать законы, их надо исполнять", отметил представитель группы "РЕСО".

Заместитель генерального директора компании "Ингосстрах" Илья Соломатин заявил "Интерфаксу", что его компания готова к выполнению новых требований ЦБ по финустойчивости, хотя "не все аргументы страховщиков были услышаны регулятором в ходе подготовки положения". Он признал, что новые требования "добавляют нагрузки на финансовый и отчетный блоки компании". Соломатин считает, что выход новых требований ЦБ по финустойчивости страховщиков "означает смерть для игроков в нижней части турнирной таблицы, предоставленная отсрочка исполнения новых требований санкций им не поможет".

Спорные позиции и аргументы ЦБ

Вместе с тем Савельев выделил несколько спорных позиций в документе о новых требованиях к финансовой устойчивости страховщиков. По его мнению, ЦБ слишком жестко подошел к вопросу создания 100% резерва под просроченную дебиторку. "От коллег из банковского сектора мы знаем о наличии продвинутого регулирования, которое не обязывает банковскую организацию создавать под портфели однородных требований и также под просроченную задолженность крупных компаний с рейтингом 100% резервов", - сказал Савельев. Он предложил аналогичный подход распространить и на страховщиков.

Второй вопрос к ЦБ, связанный с документом, касается оценки концентрационных рисков. "Позиция ЦБ - все, что превышает допустимый лимит концентрации (даже на несвязанные стороны, например, на крупные государственные банки), требует создания 100% резерва и влечет вычет из расчета капитала. "Однако превышение концентрации на Сбербанк не равносильно экономически повышению концентрации на банки с более низкими рейтингами. Эффект от применения этого положения инструкции может противоречить ожиданиям ЦБ - мы будем вынуждены перекладывать наши финансовые ресурсы из банков с наивысшим рейтингом в банки с рейтингом поменьше, чтобы избежать 100% вычета из капитала" на сумму превышения", - предположил Савельев (по новому положению ЦБ, лимит вложений на один банк установлен в пределах 10% общего капитала страховщика - ИФ).

Третий вопрос, волнующий страховщиков, Савельев определил как "имеющий технический характер", он "касается рисков на рыночные акции и матриц корреляции рыночных рисков". "Банком России используется тезис о том, что западные акции в два раза более рискованные, чем российские. Мне кажется, что статистика финансового рынка, которая есть у нас, скорее говорит об обратном", - отметил он. Кроме того, далеко не все западные акции по данному положению ЦБ принимаются в качестве разрешенных к учету при расчете капитала. Савельев предложил уравнять подходы по рискам вложения страховщиков в отношении российских и западных акций при расчете их капитала.

Несогласие в подходах страховщиков касается и оценки валютного риска. "Сейчас положение не допускает, что риски могут быть различны при росте валютного курса или при его падении. С точки зрения корреляции риски падения или роста курса валют агрегированы в одну позицию. Для крупных страховых компаний такой подход может означать несколько миллиардов рублей дополнительной финансовой нагрузки", - считает президент группы "РЕСО".

Габуния отчасти согласился с высказанными сомнениями, однако ЦБ следовал логике подходов, заложенных стандартами Solvensy. "Тема обозначена правильно, возможно, следует подумать над коэффициентом корреляции для сглаживания диспропорции", - сказал он.

Габуния также сообщил, что такие жесткие требования по просроченной дебиторской задолженности в новом положении ЦБ применены, "чтобы исключить возможность манипулировать и рисовать капитал". "Но ключевой момент - дебиторка сама по себе является абсолютно неликвидной. А в нашем регулировании (страхового рынка) нет норматива ликвидности, это не предусмотрено законодательством. Возможное решение - введение норматива ликвидности, который не позволял бы страховщикам принимать на баланс большую позицию по дебиторке", - предположил глава департамента ЦБ. При этом он усомнился в возможности простого копирования и переноса регуляторных подходов в банковском сегменте финрынка на страховой.

Относительно избранных подходов по оценке концентрации рисков Габуния заявил, что "диверсификация - это религиозная догма для ЦБ". Большой лимит на одного контрагента при наступлении негативных событий, которые все же случаются, часто приводит к непоправимым последствиям. При этом, по оценкам регулятора, на российском рынке достаточно "системно-значимых и банков с высокими рейтингами".

Названная Савельевым "технической" тема шоков и корреляции рисков, по мнению Габунии, "принципиальная и сложная". В частности, оценка рисков изменения стоимости акций под воздействием кризисов на российском и западных рынках ЦБ предварительно анализировалась. "По нашим данным иностранный рынок акций более волатилен в период кризисов, чем российский, - заявил Габуния. - Возможно, стоит попробовать поменять выборки с учетом разрешенных для инвестирования страховщикам инструментов, попробовать уточнить подходы".

Самый сложный вопрос - про корреляцию рисков, добавил глава департамента ЦБ. Касаясь темы объединения рисков роста и падения валютного курса в единую позицию, он сообщил, что в Банке России состоялась "большая дискуссия, какую модель оценки валютных рисков использовать". В результате регулятор пришел к выводу предпочтительности использовать подход Solvensy, когда "моделируются разнонаправленные разные шоки, затем через корреляционную матрицу они нивелируются". Рассматривался и альтернативный подход - моделировать конкретные сценарии влияния шоков. От этого отказались, "поскольку таких сценариев было бы очень много". ЦБ предпочел сделать регулирование похожим на то, которое применяется во многих странах мира. Это полезно при проведении трансграничных операций, когда контрагенты одинаково понимают, как на наши компании смотреть, заключил Габуния.