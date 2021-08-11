Полугодовые сборы российских страховщиков жизни выросли на 30%

Суммарные выплаты страховщиков жизни увеличились в 1,58 раза

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В России сборы страховщиков жизни в I полугодии 2021 года выросли на 29,4% в годовом измерении и составили 250,9 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По его данным, сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) выросли с 83,4 млрд до 100,9 млрд рублей (+20,9%), по накопительному страхованию жизни (НСЖ) - с 54,5 млрд до 68,1 млрд рублей (+25,1%).

Сборы по кредитному страхованию жизни в январе-июне выросли на 67% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составили 62,1 млрд рублей. Премии по прочим видам страхования составили 19,8 млрд рублей (+31,4%).

"Рост происходит у подавляющего большинства компаний. Раньше рост происходил у пяти, максимум шести компаний, основные были около нуля или дальше показывали отрицательную динамику. Сейчас же около 90 и более процентов компаний показали рост. Это хороший сигнал, потому что наш рынок разный... Это все говорит о том, что финансовый рынок живет сбалансированно и неплохо, потому что все компании, несмотря на размер, каналы дистрибуции, показывают рост", - отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Он добавил, что 50% роста рынка произошло за счет кредитного страхования.

Суммарные выплаты российских страховщиков жизни превысили 140 млрд рублей, увеличившись в 1,58 раза. Большая доля выплат пришлась на сегмент ИСЖ: в первом полугодии они составили 109,3 млрд рублей и превысили совокупные сборы по этому виду страхования.

Количество страховых случаев по ИСЖ увеличилось на 45,9% (до 197,8 тыс.) и на 80% (до 63,2 тыс.) по НСЖ.

Сейчас страховщики жизни обеспокоены планами Банка России изменить указание № 5055-У, регулирующееп минимальные требования к условиям и порядку добровольного страхования жизни. ВСС направил регулятору письмо со своими замечаниями к проекту документа.

"Проект этих указаний с нами обсуждался на каких-то этапах, мы давали наши замечания. То наши замечания учитывались, то не учитывались. Сейчас нам кажется, что интересы "производителей" в данном проекте указа ущемлены в пользу потребителя. Но ущемлены, с нашей точки зрения, не просто, чтобы сделать приятно потребителю, но и это заходит за рамки существующего законодательства. Такая защита потребителя при свободе договора от якобы финансовой неграмотности, нам кажется, это излишне даже в рамках действующего законодательства. Нам хотелось бы разобраться, где предел роста рынка и защита прав потребителя, который сам хочет рисковать", - прокомментировал Юргенс.