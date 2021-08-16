Brent подешевела до $69,82 за баррель

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются на сигналах о том, что новый штамм коронавируса "дельта" начал негативно сказываться на китайской экономике.

К 8:15 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (1,09%), до $69,82 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,72 (1%) - до $70,59 за баррель.

Сентябрьские фьюченсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,76 (1,11%), до $67,68 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,65 (0,9%), до $68,44 за баррель.

Число новых случаев заражения коронавирусом находится на близких к рекордным уровнях в таких странах как Таиланд, Вьетнам и Филиппины.

Последние данные Baker Hughes указали на рост активности американских сланцевых компаний. Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 397 установок. Рост стал самым существенным с апреля.

Статданные из Китая указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19. Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

"Опасения, связанные с распространением "дельты", давят на нефтяной рынок", - говорит основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари, отмечая, что этот фактор, в частности, ограничивает туристическую активность в западных странах.

"Высокая волатильность нефтяного рынка сохранится, по крайней мере, до тех пор, пока мы не увидим резкого сокращения заболеваемости COVID-19 в США и Китае", - сказал он Bloomberg.