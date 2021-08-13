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Нефть Brent подешевела до $70,81 на фоне ухудшения прогноза МЭА

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают снижаться вторую сессию подряд на фоне ухудшения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно мирового спроса на сырьё в текущем году.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в пятницу составляет $70,81 за баррель, что на $0,5 (0,7%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,13 (0,2%) - до $71,31 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,56 за баррель, что на $0,53 (0,77%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов сократилась на $0,16 (0,2%) - до $69,09 за баррель.

Рынок находится под давлением опасений вокруг спроса на нефть в КНР на фоне борьбы властей страны с новой вспышкой коронавируса, отмечают эксперты CBA. "Спрос на нефть в Китае, как ожидается, снизится в текущем квартале, поскольку применяемая государством стратегия нулевой терпимости к COVID-19 привела к введению повсеместных ограничений", - цитирует Dow Jones обзор CBA.

ЭкономикаМЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 0,1 млн б/сЧитать подробнее

МЭА понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства, опубликованного в четверг.

Сейчас прогнозируется рост мирового спроса в среднем на 5,3 млн б/с - до 96,2 млн б/с в 2021 году и еще на 3,2 млн б/с в 2022 году - до 99,3 млн б/с. В прошлом месяце ожидалось, что спрос в мире в 2021 году вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с, в 2022 году - на 3 млн б/с, до 99,5 млн б/с.

"Мировой спрос на нефть в июне вырос на 3,8 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовало повышение мобильности в Северной Америке и Европе", - отмечает агентство. Однако в июле, пишет МЭА, повышение спроса резко сократилось, и прогноз на оставшуюся часть 2021 года был понижен в связи с ухудшением ситуации с пандемией и пересмотром исторических данных.

Между тем аналитики ОПЕК в своем ежемесячном обзоре, который также был обнародован в четверг, оставили оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 и 2022 годах без изменений по сравнению с предыдущим отчетом, несмотря на повышение прогноза по росту ВВП.

нефть

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