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Путин поручил контролировать цены на сырье для модернизации БАМа и Транссиба

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров следить за стоимостью ключевых ресурсов и услуг, необходимых для реконструкции и содержания Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

"Правительству осуществлять контроль за формированием цен на основные сырье и материалы, используемые при модернизации и капитального ремонта БАМа и Транссиба, а также на основные виды выполняемых работ", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Доклад по этому поводу правительство должно представить до 15 октября и далее делать это раз в полгода. Поручения даны по итогам совещания президента с министрами, которое состоялось 7 июля.

БАМ Транссиб

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