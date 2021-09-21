РЖД подготовили три варианта расширения БАМа и Транссиба

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" разработало предварительную конфигурацию III этапа расширения Байкало-Амурской магистрали, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с вариантами, которые рассматривает монополия.

Один из вариантов предполагает дополнительный вывоз угля с Эльгинского месторождения в объеме 16,6 млн тонн, стоимость проекта - 332,6 млрд рублей. Работы планируются только на Байкало-Амурской магистрали, в фокусе - участок Улак-Комсомольск (в Улаке на БАМ выходит ветка с Эльги), при этом ни подходы к портам Ванино-Совгаванского узла, ни участки западнее Улака никак не затрагиваются.

Два других сценария предполагают расширение под другие новые грузы. Первый предусматривает достижение к 2030 году пропускной способности в 210 млн тонн и вывоз не только 16,6 млн тонн эльгинского угля на Ванино, но и еще 13,4 млн тонн на порты Приморья. Для этого на Байкало-Амурской магистрали потребуется построить еще 1,1 тысячи км вторых главных путей в дополнение к 553 км, предусмотренных "эльгинской" частью. В частности, придется расширить масштаб работ на участке Улак-Комсомольск, усилить участок Тында-Улак (в районе Тынды на БАМ выходят грузы с Якутии).

По подсчетам РЖД, второй вариант будет стоить 891 млрд рублей, а вместе с первым - 1,22 трлн рублей.

Третий вариант предполагает строительство инфраструктуры с расчетом на грузопотоки в объеме 240 млн тонн. Этот сценарий включает масштабные работы как на Байкало-Амурской магистрали, так и на Транссибе, включающие, в том числе, такие дорогостоящие мероприятия, как строительство обхода Хабаровска, моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля.

Третий сценарий предусматривает строительство еще 1,45 тысячи км вторых главных и свыше 800 км третьих путей. Такой вариант потребует вложения 2,55 трлн рублей, а с учетом "эльгинской" части - в 2,89 трлн рублей.

При этом ни один из вариантов не включает Северомуйский тоннель (Бурятия) на БАМе, который гендиректор РЖД Олег Белозеров оценивал в 200 млрд рублей, замечает издание.

Газета напомнила, что вторая очередь развития БАМа предусматривает рост пропускной способности примерно до 180 млн тонн.

"Коммерсантъ" напоминает, что о принципиальной разнице в масштабах стройки в зависимости от выбранного сценария III этапа расширения "восточного полигона" железнодорожной сети глава монополии предупреждал в сентябре. "Если ехать из европейской части большим объемом, значит, нам придется полностью увеличить пропускные возможности и на Транссибе, и на БАМе, то есть произвести больший объем работ", - говорил он.

"В качестве примера: 81 млн тонн мы можем провезти в совгаванский регион без дополнительного строительства, допустим, Кузнецовского тоннеля. Кузнецовский тоннель - 50 млрд руб. Мы должны либо ограничить (пропуск грузов - ИФ) 80 млн тонн, а если коллеги скажут, что готовы ехать 120 млн тонн, мы скажем: хорошо, цены тогда дополняются на это", - добавлял Белозеров.